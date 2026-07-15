Listo estadio de béisbol en el Centro Olímpico para JCC 2026

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Santo Domingo, 15 jul.- República Dominicana dejó listo hoy el remodelado estadio de béisbol número 3 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, una de las instalaciones que serán utilizadas durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La obra fue entregada por el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor «Ito» Bisonó, quien afirmó que el país se encuentra en la etapa final de preparación de los escenarios deportivos para la cita regional, prevista del 24 de julio al 8 de agosto.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó que la renovación del estadio forma parte del proceso de transformación del Centro Olímpico, principal complejo deportivo del país.

Los trabajos abarcaron un área de 12 mil 681,72 metros cuadrados e incluyeron la rehabilitación de las gradas, el terreno de juego, los dogouts, el bullpen, los vestidores, el sistema de drenaje e irrigación, las torres de iluminación, la verja perimetral y las instalaciones eléctricas y sanitarias.

El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez, consideró la adecuación como una obra de referencia para el desarrollo de este deporte en el país, mientras que el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, señaló que el estadio cuenta ahora con condiciones para acoger eventos internacionales.

Por su parte, el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, afirmó que la entrega evidencia la preparación de República Dominicana para recibir los Juegos Centroamericanos y del Caribe por tercera ocasión.

El Mivhed informó que hasta la fecha ha entregado 12 instalaciones deportivas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este como parte del plan de acondicionamiento de escenarios para el evento.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto, con la participación de atletas de 37 países.

of-am