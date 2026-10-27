Liga dominicana béisbol retoma este martes lucha por el liderato

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Santo Domingo, 27 oct.- La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) tendrá una jornada sin partidos, después de los triunfos de Estrellas Orientales, Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas en la cartelera dominical.

Las Estrellas derrotaron 12-6 a los Gigantes del Cibao, los Leones vencieron 15-11 a los Toros del Este y las Águilas superaron 9-5 a los Tigres del Licey.

La competencia se reanudará mañana martes con tres encuentros. Los Leones visitarán a los Gigantes en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, mientras las Águilas viajarán a San Pedro de Macorís para enfrentar a las Estrellas en el estadio Tetelo Vargas.

En el tercer desafío, los Toros recibirán a los Tigres en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

La temporada 2026-2027 del campeonato dominicano reúne a seis equipos en busca del título nacional: Águilas Cibaeñas, Tigres del Licey, Leones del Escogido, Estrellas Orientales, Toros del Este y Gigantes del Cibao.

En la tabla de posiciones, las Estrellas Orientales marchan en primer lugar con cinco victorias y dos derrotas, seguidas por los Tigres del Licey (5-3).

Los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido comparten la tercera posición, ambos con balance de cuatro triunfos e igual número de reveses.

Los Toros del Este ocupan el quinto puesto (3-5), mientras las Águilas Cibaeñas cierran la clasificación con dos victorias y cinco juegos perdidos.

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