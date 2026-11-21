SANTO DOMINGO.- Los Tigres del Licey, Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales consiguieron triunfos este viernes en la continuación del campeonato de béisbol otoño-invernal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Los azules derrotaron 8 carreras por 4 a los Toros del Este, mientras que los Gigantes del Cibao blanquearon 3-0 a los Leones del Escogido. En el otro encuentro de la jornada, las Estrellas Orientales superaron 9-2 a las Águilas Cibaeñas.

LICEY IMPONE SU OFENSIVA

Los Tigres desplegaron una ofensiva de ocho carreras para superar a los Toros del Este por diferencia de cuatro anotaciones, sumando una importante victoria en sus aspiraciones dentro de la serie regular.

GIGANTES BLANQUEAN AL ESCOGIDO

En otro resultado, los Gigantes del Cibao se apoyaron en una sólida actuación para vencer 3-0 a los Leones del Escogido, dejándolos sin anotaciones durante todo el encuentro.

ESTRELLAS DOMINAN A LAS ÁGUILAS

Por su parte, las Estrellas Orientales tuvieron una destacada presentación ofensiva al imponerse 9-2 sobre las Águilas Cibaeñas, en un partido en el que marcaron la diferencia con siete carreras de ventaja.

La jornada dejó como ganadores a tres de los equipos tradicionales del béisbol dominicano, en una temporada en la que cada victoria resulta determinante para las aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

POSICIONES SERIE REGULAR

EQUIPO J G P PCT DIF 27 17 10 .630 – 27 16 11 .593 1 27 15 12 .556 2 26 13 13 .500 3.5 27 10 17 .370 7 26 9 17 .346 7.5

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