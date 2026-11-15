Licey, Estrellas y Águilas ganan en jornada sabatina béisbol RD

SANTO DOMINGO.– Los Tigres del Licey, las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas salieron victoriosos este sábado en una nueva jornada del campeonato de béisbol otoño-invernal dominicano 2026-2027, al imponerse a sus respectivos rivales.

Los Tigres del Licey derrotaron 7 carreras por 4 a los Gigantes del Cibao, mientras que las Estrellas Orientales vencieron 4-2 a los Leones del Escogido. Por su parte, las Águilas Cibaeñas superaron 4-2 a los Toros del Este.

LICEY SUPERA A LOS GIGANTES

Los Tigres consiguieron un importante triunfo frente a los Gigantes del Cibao, con marcador de 7-4, para continuar su lucha por los primeros puestos de la clasificación.

La ofensiva azul respondió para asegurar una victoria que fortalece sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

ESTRELLAS DERROTAN AL ESCOGIDO

En otro encuentro de la jornada, las Estrellas Orientales se impusieron 4 carreras por 2 a los Leones del Escogido, en un resultado que representa un importante impulso para el conjunto verde en sus aspiraciones de clasificación.

ÁGUILAS VENCEN A LOS TOROS

Las Águilas Cibaeñas completaron la jornada ganadora al derrotar 4-2 a los Toros del Este, sumando una victoria importante en la lucha por mejorar su posición en el campeonato.

Con estos resultados, los tres equipos ganadores mantienen la competencia por los puestos clasificatorios en una temporada que continúa ofreciendo una intensa disputa entre las seis franquicias de la pelota dominicana.

POSICIONES SERIE REGULAR

EQUIPO J G P PCT DIF 23 15 8 .652 – 23 14 9 .609 1 23 11 12 .478 4 22 10 12 .455 4.5 22 9 13 .409 5.5 23 9 14 .391 6

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