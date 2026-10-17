Licey aplasta Leones; Gigantes y Estrellas también ganan beisbol

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SANTO DOMINGO, República Dominicana. — Los Tigres del Licey, los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales comenzaron con buen pie la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), al imponerse en sus respectivos compromisos de la jornada inaugural celebrada este viernes.

La ofensiva azul fue protagonista de la noche al derrotar contundentemente 12 carreras por 2 a los Leones del Escogido, mientras que los Gigantes vencieron 4-1 a las Águilas Cibaeñas y las Estrellas blanquearon 11-0 a los Toros del Este.

Licey domina con autoridad al Escogido

Los Tigres del Licey ofrecieron una demostración de poder ofensivo al superar por amplio margen a los Leones del Escogido, en un enfrentamiento entre dos de las franquicias más tradicionales del béisbol dominicano.

El conjunto azul fabricó 12 carreras para iniciar la campaña con una importante victoria, mientras que los Leones apenas pudieron producir dos anotaciones ante sus rivales capitalinos.

Gigantes superan a las Águilas

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao derrotaron 4 carreras por 1 a las Águilas Cibaeñas, en el Estadio Julián Javier.

El equipo nordestano logró contener la ofensiva aguilucha y aseguró un triunfo que le permite comenzar la serie regular con una nota positiva frente a uno de sus tradicionales rivales.

Estrellas propinan blanqueada a los Toros

Por su parte, las Estrellas Orientales protagonizaron una de las actuaciones más contundentes de la jornada al vencer 11 carreras por 0 a los Toros del Este, en el Estadio Francisco A. Micheli, de La Romana.

La combinación de una ofensiva productiva y un pitcheo dominante permitió al conjunto oriental conseguir una victoria por blanqueada y enviar una señal positiva en el inicio del campeonato.

La pelota invernal comienza con fuerza

Con estos resultados, Licey, Gigantes y Estrellas celebran sus primeras victorias de la temporada, en un campeonato que reúne nuevamente a los seis equipos tradicionales del béisbol profesional dominicano.

La atención se traslada ahora a los próximos compromisos de la serie regular, en los que Águilas, Escogido y Toros buscarán recuperarse, mientras los equipos ganadores intentarán mantener el impulso de su debut.

Resultados finales de la jornada:

Tigres del Licey 12, Leones del Escogido 2.

Gigantes del Cibao 4, Águilas Cibaeñas 1.

Estrellas Orientales 11, Toros del Este 0.

Fuente de contexto: calendario oficial de la temporada 2026-2027 de LIDOM, publicado por MLB.com y Banreservas. Los marcadores finales fueron suministrados para esta actualización.

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