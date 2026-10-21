Licey aplasta Gigantes; Escogido y Toros triunfan en beisbol RD

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – Kevin Alcántara y Elier Hernández encabezaron una explosiva ofensiva de los Tigres del Licey, que aplastaron 14-1 a los Gigantes del Cibao este martes en el Estadio Julián Javier, en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal dominicano.

Alcántara bateó de 3-3, con dos cuadrangulares, dos carreras anotadas y cuatro impulsadas, mientras Hernández se fue de 2-2, con jonrón, dos anotadas y cinco remolcadas para liderar el contundente triunfo de los 24 veces campeones nacionales.

ALCÁNTARA Y HERNÁNDEZ LIDERAN LA OFENSIVA AZUL

Alcántara abrió el marcador en el cuarto episodio con un cuadrangular solitario de 448 pies por el jardín central, con una velocidad de salida de 108 millas por hora, ante el abridor Jackson Goddard. Luego volvió a sacar la pelota del parque en esa misma entrada, con Mel Rojas Jr. en circulación, frente al relevista Alex Young.

En el sexto, un sencillo de Alcántara remolcó a Estevan Florial. Más adelante, un doble de Sergio Alcántara llevó al plato a Francisco Mejía y José Barrero para ampliar la ventaja azul.

El Licey agregó tres carreras en el séptimo inning, gracias a un doble de Elier Hernández que impulsó a Rojas Jr. y Florial, y un sencillo de Francisco Mejía que permitió anotar a Hernández.

En el octavo, un lanzamiento descontrolado permitió otra carrera azul y Hernández coronó su actuación con un cuadrangular de tres carreras. Jesús Madé produjo la anotación número 14 en el noveno episodio.

Daniel Martínez se acreditó la victoria (1-0) en su debut en la pelota dominicana, tras lanzar cinco entradas, permitir una carrera y cuatro imparables, y ponchar a cinco bateadores. Goddard cargó con la derrota (0-1).

La única carrera de los Gigantes llegó en el cuarto episodio, cuando un rodado de Carlos Jorge permitió anotar a Jefferson Rojas.

ESCOGIDO SUPERA A LAS ESTRELLAS

SANTO DOMINGO. – Los Leones del Escogido derrotaron 5-3 a las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, apoyados en una sólida labor del abridor Ángel Sánchez y el relevo.

Sánchez lanzó cuatro entradas, permitió una carrera y tres imparables, concedió tres boletos y ponchó a dos. Reid VanScoter (1-0) se llevó la victoria tras trabajar dos episodios en blanco, mientras Robinson Martínez consiguió el salvamento al retirar sin carreras el noveno inning.

José Marmolejos abrió la producción escarlata con un cuadrangular solitario en el segundo episodio, ante Spencer Bivens, quien terminó cargando con la derrota tras permitir tres carreras en 2.2 entradas.

Los Leones ampliaron su ventaja en el tercer capítulo con anotaciones de Andy Ibáñez y John Gil, además de otra carrera tras un doble de Erik González y un batazo de Franchy Cordero que se combinó con un error defensivo. Las Estrellas agregaron dos carreras en el octavo, pero no pudieron completar la remontada.

Por el Escogido, Marmolejos bateó de 4-1, con jonrón, una impulsada y una anotada; Ibáñez conectó dos dobles en tres turnos, con una remolcada y una anotada, y Gil produjo una carrera y se robó una base.

TOROS SE IMPONEN A LAS ÁGUILAS

Los Toros del Este derrotaron 7-4 a las Águilas Cibaeñas, en el estadio Francisco Micheli de La Romana.

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