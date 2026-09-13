Licey, Águilas y Leones definen selecciones en draft de la Lidom

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SANTO DOMINGO.- Los Tigres del Licey, las Águilas Cibaeñas y los Leones del Escogido reforzaron sus respectivas organizaciones con una nueva camada de prospectos durante el Sorteo de Novatos Tano Martino 2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Los equipos apostaron por jóvenes talentos de diferentes posiciones, incluyendo jugadores pertenecientes a organizaciones de las Grandes Ligas y prospectos con experiencia en circuitos profesionales de Estados Unidos, México, Japón y República Dominicana.

LICEY SELECCIONA A HAYDEN ÁLVAREZ

Los Tigres del Licey, con la primera selección del sorteo, escogieron al jardinero central Hayden Álvarez, prospecto de los Angelinos de Los Ángeles.

Álvarez, de 19 años, mide seis pies y tres pulgadas y pesa 190 libras. Firmó como agente libre internacional por US$685,000 en 2024 y actualmente es considerado uno de los principales prospectos de la organización californiana.

El conjunto azul utilizó su segunda selección en el relevista zurdo Estalin Ortiz, mientras que en la tercera ronda escogió al antesalista Waner Luciano, de los Astros de Houston.

En las rondas siguientes fueron seleccionados el jardinero Derek Cerda, Abraham Núñez Jr., Yonawil Florimón, el lanzador derecho Junior Cerda, el jardinero Eduardo Beltré y el pitcher derecho Darlin Pinales.

La selección del Licey estuvo orientada a fortalecer principalmente los jardines y el cuerpo de lanzadores.

ÁGUILAS APUESTAN POR LUIS DE LA CRUZ

Las Águilas Cibaeñas iniciaron su participación escogiendo al jardinero Luis De La Cruz en la primera ronda.

La organización cibaeña completó posteriormente su selección con Luis Peña, Stharling Torres, Deivi Villafaña, Dariel Ramón, Romeli Espinoza, Eliseo Mota, Henry Ramos, Wanner Rosario, Eduardo Meléndez y Fernando Vásquez.

Entre los escogidos figuran varios jugadores vinculados a organizaciones de Grandes Ligas, incluyendo prospectos de Rojos de Cincinnati, Toronto Blue Jays, Filis de Filadelfia, Reales de Kansas City y Cachorros de Chicago.

ESCOGIDO ELIGE A ELIÁN PEÑA

Los Leones del Escogido, actuales bicampeones nacionales, utilizaron el tercer pick general para seleccionar al campocorto Elián Peña, considerado uno de los principales prospectos de los Mets de Nueva York.

Peña, de 18 años y oriundo de Azua de Compostela, recibió un bono de US$5 millones cuando fue firmado por los Mets durante el período internacional de 2025.

El campocorto viene de actuar entre Clase A y Clase A Avanzada durante el verano, donde registró .255 de promedio, .739 de OPS, ocho jonrones, 50 carreras impulsadas, 82 anotadas y 30 bases robadas, además de 20 dobles y tres triples en 112 partidos.

El gerente general del Escogido, Carlos Peña, destacó especialmente la capacidad ofensiva del joven jugador y su disciplina en el plato.

Con estas selecciones, Licey, Águilas y Escogido incorporan nuevos talentos a sus organizaciones con miras a fortalecer sus plantillas presentes y futuras en el béisbol profesional dominicano.

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