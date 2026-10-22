Libro Fernando Aquino analiza ascenso político dominicano en NY

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NUEVA YORK.- El proceso por el cual la comunidad dominicana pasó de una limitada representación a ganar espacio en la vida política de Nueva York es el eje del libro El ascenso político dominicano en Nueva York: un estudio sobre la incorporación política étnica urbana, de Fernando Aquino.

La obra, publicada originalmente en inglés como Dominican Political Rising in NYC, examina el período 1991-2021 y reconstruye tres décadas de organización, movilización y búsqueda de representación en las estructuras de poder de la ciudad.

Según la descripción en Amazon, la investigación combina datos demográficos y electorales, documentación histórica y entrevistas con más de 25 protagonistas de la vida pública.

Su planteamiento central es que el crecimiento poblacional de una comunidad inmigrante no garantiza por sí solo mayor representación. Se requiere organización, recursos comunitarios, liderazgo, oportunidades institucionales y capacidad para construir alianzas.

DE LA COMUNIDAD A LAS URNAS

Aquino analiza el papel de las organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, las iglesias, el activismo estudiantil y los sectores empresariales en la formación de liderazgos y la participación electoral.

También aborda la influencia de las campañas políticas, las redes de mentoría, los vínculos con República Dominicana y las diferencias de incorporación política en Manhattan, Bronx, Queens y Brooklyn.

El análisis considera cómo la concentración demográfica, las coaliciones y la competencia con otros grupos étnicos incidieron en las oportunidades de representación.

EXPERIENCIA DEL AUTOR

La investigación incorpora la experiencia del autor como periodista político, activista comunitario y candidato al Concejo Municipal en las primarias demócratas de 2021 por el Distrito 14, que abarca Morris Heights, Kingsbridge y University Heights, donde ha vivido más de 15 años.

La edición en español, de 326 páginas, fue publicada de forma independiente el pasado 4 de octubre y está disponible en Amazon. Acerca la investigación al público hispanohablante como un caso de estudio sobre inmigración, identidad, participación ciudadana y acceso al poder en EE.UU.

SOBRE EL AUTOR

Fernando Aquino es doctor en Ciencias Políticas por el Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Es profesor asociado adjunto en Lehman College, donde imparte ciencias políticas, comunicación, derechos civiles y experiencia inmigrante, y asesor estratégico de comunicaciones en el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York.

Antes fue secretario de prensa y portavoz en la Fiscalía General del Estado por nueve años y en la Conferencia Demócrata del Senado estatal. Fue reportero político de El Diario La Prensa, el mayor diario latino de EE.UU.

Llegó de República Dominicana hace más de 30 años y en 2021 aspiró a concejal por el Distrito 14, contienda que ganó la también dominicana Pierina Sánchez.