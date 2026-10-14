Leones refuerzan su pitcheo con Rhoades, Halligan y Espada

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SANTO DOMINGO. – Los Leones del Escogido anunciaron la contratación del abridor Jeremy Rhoades y el regreso de los relevistas Patrick Halligan y José Espada, tres lanzadores derechos que fortalecerán su cuerpo de pitcheo para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

La gerencia de Operaciones de Béisbol de los bicampeones nacionales apuesta a la experiencia de Rhoades y al talento de Halligan y Espada para afrontar la próxima campaña.

RHOADES APORTARÁ EXPERIENCIA COMO ABRIDOR

Rhoades, de 33 años, viene de lanzar con los Olmecas de Tabasco, en la Liga Mexicana de Béisbol, donde registró marca de 7-4, efectividad de 3.54, WHIP de 1.29 y 71 ponches en 89 entradas.

El derecho ya conoce el béisbol dominicano, pues militó con las Águilas Cibaeñas durante la temporada 2018-19, cuando logró una efectividad de 1.38 y ponchó a 12 bateadores en 13 episodios. También cuenta con experiencia en la Liga Mexicana del Pacífico.

“Jeremy es un lanzador veterano de gran calidad y experiencia, que viene a fortalecer nuestro cuerpo de lanzadores”, expresó el gerente general de los Leones, Carlos Peña, quien destacó sus aportes tanto desde el montículo como dentro del equipo.

HALLIGAN Y ESPADA REGRESAN AL ESCOGIDO

Halligan, de 27 años, regresa al conjunto escarlata después de participar en el Round Robin de la campaña 2025-26, en el que lanzó cinco entradas sin permitir carreras y ponchó a cuatro bateadores.

Durante 2026, trabajó en las categorías Doble A y Triple A de los Medias Rojas de Boston, donde acumuló 102 ponches en 77.1 entradas, con efectividad de 4.66 y WHIP de 1.26.

Peña señaló que, aunque la participación del relevista fue breve en su primera etapa con el equipo, dejó una impresión positiva por su desempeño.

Por su parte, Espada, de 29 años, lanzó apenas 2.1 entradas con los Leones en la temporada pasada. Sin embargo, este año mostró resultados favorables en las sucursales Doble A y Triple A de los Orioles de Baltimore, con marca de 4-2, efectividad de 3.06 y 50 ponches en igual número de entradas.

El relevista también regresó este año a las Grandes Ligas, donde lanzó un episodio sin permitir carreras.

“José es un brazo de gran talento que ya ha demostrado su capacidad de competir y tener buenas actuaciones”, manifestó Peña, quien resaltó la experiencia y el potencial del lanzador.

INTEGRADOS A LOS ENTRENAMIENTOS

Rhoades y Halligan ya se encuentran integrados a los entrenamientos de los Leones, que se desarrollan en la academia de los Yankees de Nueva York, en Boca Chica. Espada se incorporará al equipo en las próximas horas.

Los Leones del Escogido, que buscan mantener su protagonismo en el béisbol dominicano, continúan conformando su plantilla con miras a la temporada 2026-27.

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