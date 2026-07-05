Leonel cuestiona la reforma de la PN que impulsa el Gobierno

El presidente de la FNP, Leonel Fernández, durante la presentación de la estructura nacional de juventud de la Fuerza del Pueblo, en un acto en el Club San Carlos, de Santo Domingo.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 5 jul – El expresidente Leonel Fernández calificó este domingo como un «gran retroceso» lo ocurrido al joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, quien falleció tras recibir un disparo de un agente de la Policía Nacional en la barriada de Herrera, Santo Domingo Oeste.

Durante la presentación de la estructura nacional de juventud de la Fuerza del Pueblo, celebrada en el Club San Carlos, Fernández manifestó su «indignación» por el hecho y sostuvo que ninguna infracción de tránsito puede terminar con la pérdida de una vida humana.

«Las multas se pagan con muerte; ese es el gran retroceso del PRM», expresó el exmandatario, al referirse al caso del joven, cuyo padre es pastor y quien, según dijo, era un técnico en la realización de eventos y un trabajador ejemplar.

«Con esa muerte el país ha retrocedido increíblemente», afirmó el exgobernante, de acuerdo a una nota divulgada por la organización que fundó y dirige, la Fuerza del Pueblo.

CUESTIONA ACTUACIÓN DEL AGENTE

Fernández relató que observó en detalle el video del incidente y cuestionó la actuación del agente policial. «Desde el punto de vista legal, ¿tenía derecho el policía a detener, a apresar al joven dueño de la motocicleta? No», afirmó.

Explicó que la falta atribuida al conductor de la motocicleta, circular sin placa y sin la documentación correspondiente, constituye una infracción de «simple policía», cuya sanción es una multa y no la privación de libertad.

«Lo que procedía era retener la documentación y citar al joven ante el tribunal correspondiente. Ni siquiera había lugar a privación de libertad», sostuvo.

PONE EN ENTREDICHO REFORMA POLICIAL

El presidente de la Fuerza del Pueblo cuestionó además los resultados de la reforma policial impulsada por el Gobierno.

«Entonces uno se pregunta: ¿estas reformas policiales no enseñan que la privación de libertad es la excepción y que la libertad es la regla? ¿No saben que solo cuando se ha cometido una falta que conlleva pena de prisión es que puede detenerse a un ciudadano?», expresó.

Fernández consideró que el hecho demuestra graves deficiencias en la formación de los agentes y aseguró que, si la reforma policial no puede garantizar la vida de los jóvenes dominicanos, «no sirve para nada».

EL ACTO

Miles de jóvenes de diferentes provincias del país participaron este domingo en la presentación de la estructura nacional de juventud de la FP, en un acto celebrado en el Club San Carlos, cuyas instalaciones resultaron insuficientes para albergar la gran cantidad de asistentes.

La actividad reunió a dirigentes y militantes juveniles de la organización política, quienes acudieron desde tempranas horas de la mañana para participar en el evento, concebido bajo el concepto «360 grados con Leonel», con el propósito de fortalecer el vínculo entre la dirigencia nacional y la juventud del partido.

El presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, encabezó el acto acompañado por el secretario nacional de la Juventud de la organización, Lenin Campos, así como por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández. Los dirigentes fueron recibidos con aplausos y muestras de respaldo por parte de los asistentes.

Durante la actividad fue presentada la estructura nacional de juventud de la organización, iniciativa que forma parte del proceso de fortalecimiento institucional del partido y de la incorporación de nuevos liderazgos con miras a los retos políticos y electorales de los próximos años.

Según la Fuerza del Pueblo, la amplia participación de jóvenes reflejó el nivel de organización alcanzado por su estructura juvenil y el interés de las nuevas generaciones en integrarse a la vida política nacional.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje rendido a la memoria del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, fallecido recientemente en un incidente en el que estuvo involucrado un agente policial en Santo Domingo Oeste.

UN MINUTO DE SILENCIO

Los asistentes guardaron un minuto de silencio en señal de respeto y solidaridad con sus familiares, al tiempo que los organizadores aprovecharon la ocasión para hacer un llamado al respeto de la vida, los derechos fundamentales y la protección de la juventud dominicana.

El acto concluyó con un mensaje de unidad y compromiso de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo con el fortalecimiento de la participación juvenil dentro de la organización política.

rsl-SP