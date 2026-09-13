Leito Aguilera juramenta apoyo a David Collado en Región Norte 2

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SANTIAGO.- El ingeniero Leonardo (Leito) Aguilera, coordinador en este municipio del proyecto político de David Collado, juramentó este sábado la estructura de apoyo de la Región Norte 2, con miras a los procesos internos del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante un acto celebrado en el Centro de Convenciones de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Aguilera tomó juramento al regidor de la circunscripción 1 de Santiago Esmeily Espinal, quien asumirá la coordinación de la estructura regional.

El equipo abarca nueve zonas del municipio e incorpora a dirigentes de Hoya del Caimito, Villa Progreso, Cerros de Gurabo, El Ejido, Gurabo, Cecara, La Gallera, Ensanche Bolívar, Yagüita de El Ejido y Buena Vista, entre otras comunidades.

Aguilera afirmó que el proyecto encabezado por Collado ha logrado articular una amplia estructura política en Santiago y expresó su confianza en que el actual dirigente alcance la candidatura presidencial del PRM para las elecciones de 2028.

“Circunscripción por circunscripción, zona por zona y dirigente por dirigente, nadie le gana en estructura a David Collado en Santiago. No cabe duda de que será el candidato del PRM y el próximo presidente de la República en el año 2028”, declaró.

Espinal ha desempeñado funciones como dirigente de la juventud del PRM, coordinador zonal y regional, según las informaciones ofrecidas durante la actividad. También participó en la coordinación operativa de una campaña para una diputación en las elecciones de 2020.

Al encuentro asistieron los diputados Francisco Díaz y Braulio Espinal, este último coordinador de la circunscripción 2 del proyecto, así como la regidora Amarilis Baret, directora de organización, y Claribel Torres, directora de operaciones en el municipio.

También estuvieron Nelson Abreu, director electoral; Frank Medina, regidor y director ejecutivo de la Región Norte 1; Sammy Burgos, coordinador del Frente Magisterial; el doctor Alex Bautista, en representación del Frente de Salud, y Yansy Pacheco, coordinador de la Juventud.

La actividad forma parte de las acciones de organización que desarrollan seguidores de Collado dentro del PRM en Santiago de cara a los próximos procesos internos de esa organización política.