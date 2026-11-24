SANTO DOMINGO.- ¿Qué ocurre cuando una mujer identifica en su cuerpo una señal de alerta, pero no consigue una cita médica? ¿O cuando recibe un diagnóstico y debe recorrer un largo y desconocido camino para lograr acceso al tratamiento que necesita?

Estas fueron algunas de las realidades que cobraron visibilidad en el Paseo Peatonal El Conde, donde la Asociación Mujeres Solidarias, Inc. (AMSI), en colaboración con Novartis y con el acompañamiento de la Alcaldía del Distrito Nacional, inauguró una intervención urbana para sensibilizar a la ciudadanía sobre las brechas que persisten en la atención del cáncer de mama en República Dominicana.

La exposición, instalada del 20 al 22 de noviembre, reunió 30 figuras femeninas a escala real, distribuidas entre las calles Sánchez y Santomé, en la Ciudad Colonial. Cada silueta presentó un mensaje que acercó al público a las experiencias de mujeres que enfrentan dificultades para obtener información confiable, acceder a estudios médicos, recibir un diagnóstico oportuno, obtener acceso a la terapia que necesita o dar continuidad a sus tratamientos.

Más allá de los testimonios de pacientes, estas brechas fueron sistematizadas en el informe denominado “Caracterización de servicios de detección, diagnóstico y manejo del cáncer de mama en la República Dominicana”, divulgado en febrero del 2025 y disponible en este enlace .

Transformar un espacio cotidiano de tránsito en un escenario de sensibilización y reflexión colectiva fue la esencia de esta iniciativa. Cada figura simbolizó una historia e invitó a comprender que el cáncer de mama no solo impacta a quien recibe el diagnóstico, sino también a su familia y a su entorno social.

La inauguración oficial se realizó la mañana del sábado 21 de noviembre, con una convocatoria dirigida a autoridades, representantes del sector salud, organizaciones de pacientes y otros actores comprometidos con esta causa.

“Detrás de iniciativas como esta hay una convicción clara en Novartis: los grandes desafíos en salud requieren colaboración. Generar estos espacios nos permite escuchar, conectar distintas perspectivas y poner en el centro las necesidades reales de las pacientes. Estamos convencidos de que trabajar junto a otros actores es fundamental para generar conciencia, impulsar conversaciones relevantes y contribuir a una atención que responda cada vez mejor a quienes viven con cáncer de mama”, señaló Eduardo Cabrera, Gerente de Acceso de Novartis ACC

Por su parte, Norka Díaz de Socías, presidenta fundadora de AMSI, resaltó la importancia de escuchar y acompañar a las mujeres durante todo el proceso. “Hay mujeres que deben viajar durante horas para recibir atención, otras que esperan resultados sin saber cuál será el próximo paso y familias que enfrentan grandes esfuerzos económicos y emocionales para poder sobrellevarla. Con esta intervención quisimos que quienes caminaran por El Conde comprendieran que estas historias necesitan ser escuchadas. Ninguna mujer debería sentirse sola mientras enfrenta el cáncer de mama”.

La iniciativa también puso de manifiesto la necesidad de fortalecer la orientación a las pacientes, facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud y promover una atención integral y continua, independientemente del lugar donde residan o de sus condiciones socioeconómicas.

A través de esta intervención, AMSI y Novartis trasladaron la conversación sobre el cáncer de mama al espacio público, haciendo visibles los desafíos que aún enfrentan las pacientes y reafirmando la importancia de la colaboración interinstitucional para avanzar hacia una atención más oportuna, equitativa y humana.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el jueves 26 de noviembre en el Paseo Peatonal El Conde, Ciudad Colonial, Santo Domingo.

JPM