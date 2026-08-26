Las guerras que marcaron la historia de RD

EL AUTOR es periodista. Reside en Santiago de los Caballeros.

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POR JOSE ARMANDO TORIBIO

Hablar de la historia de la República Dominicana es hablar también de luchas, invasiones, revoluciones y sacrificios. Desde 1844, el país ha vivido distintos conflictos que marcaron profundamente la construcción de la nación.

Pero surge una pregunta: ¿cuántas guerras ha vivido realmente la República Dominicana?

La respuesta depende de lo que entendamos por guerra. Si contamos los grandes conflictos que definieron la soberanía nacional, encontramos varios episodios fundamentales. Si además incluimos guerras civiles, revoluciones, levantamientos y ocupaciones extranjeras, la lista aumenta considerablemente.

Uno de los primeros grandes conflictos fue la Guerra de Independencia Dominicana de 1844, que permitió la separación de Haití y el nacimiento de la República Dominicana. Después de la independencia, el país tuvo que enfrentar varias campañas militares haitianas para defender su soberanía.

Otro capítulo fundamental fue la Guerra de la Restauración, iniciada en 1863. Los restauradores se levantaron contra la anexión a España y lucharon por recuperar la República. El conflicto terminó en 1865 con la salida de las tropas españolas.

Durante el siglo XIX también se produjeron numerosas guerras civiles, revoluciones y enfrentamientos entre grupos políticos y militares que disputaban el control del Estado. Los conflictos estuvieron vinculados a las luchas entre caudillos y a diferentes proyectos políticos para el futuro del país.

En el siglo XX ocurrió otro episodio importante: la ocupación militar estadounidense de 1916 a 1924. Aunque no fue una guerra convencional entre dos Estados, provocó resistencia armada y movimientos nacionalistas en distintas zonas del territorio dominicano.

Uno de los conflictos más recordados es la Revolución de Abril de 1965. El levantamiento comenzó el 24 de abril y rápidamente se convirtió en una guerra civil, acompañada posteriormente por una intervención militar estadounidense.

La Guerra de Abril tuvo como uno de sus principales objetivos la defensa de la Constitución de 1963 y el retorno al orden constitucional. Santo Domingo se convirtió en escenario de intensos combates entre militares y civiles.

Entonces, ¿cuántas guerras ha vivido la República Dominicana? No existe una cifra única. Entre los principales conflictos pueden mencionarse la Guerra de Independencia, las campañas dominico-haitianas, la Guerra de la Restauración, las guerras civiles y revoluciones del siglo XIX, la ocupación estadounidense de 1916-1924 y la Guerra de Abril de 1965.

Más que contar guerras, lo importante es comprender cuántas veces los dominicanos tuvieron que luchar para defender su soberanía y decidir su propio destino.

La historia demuestra que la construcción de la República no fue un proceso tranquilo. Estuvo marcada por amenazas externas, conflictos internos, ocupaciones y luchas por la soberanía.

Recordar estos acontecimientos no significa glorificar la guerra. Significa conocer el precio que pagaron generaciones anteriores y valorar la paz, la democracia y la libertad.

Detrás de cada batalla hubo soldados, civiles, familias y comunidades que sufrieron las consecuencias. Conocer esas guerras es también conocer el largo camino recorrido por la República Dominicana para convertirse en la nación que hoy conocemos.

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