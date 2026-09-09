Las exportaciones dominicanas alcanzan US$9,277 MM en 2026

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SANTO DOMINGO.- Las exportaciones de República Dominicana alcanzaron los US$9,277 millones durante los primeros siete meses de 2026, para un crecimiento de 12 % respecto al mismo período del año anterior, mientras que en los primeros seis meses fueron creadas casi 18,000 nuevas empresas, destacó este miércoles la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont Jimenes.

La empresaria ofreció las declaraciones durante la ceremonia inaugural de la séptima edición del HUB Cámara Santo Domingo 2026, celebrada en el Garden Tent del hotel El Embajador, con la presencia del presidente Luis Abinader.

Houellemont Jimenes resaltó el dinamismo de la economía dominicana y consideró que la creación de nuevas empresas constituye un indicador positivo por su impacto en la formalización, la generación de empleos y el desarrollo económico.

ACCESO A MÁS DE 800 MILLONES DE CONSUMIDORES

Destacó las condiciones que ofrece el país para atraer inversiones y ampliar su presencia en los mercados internacionales.

Señaló que República Dominicana cuenta con cinco acuerdos comerciales que abarcan cerca de 50 países, lo que permite acceder a mercados preferenciales con más de 800 millones de consumidores.

HUB CONECTA EXPORTADORES Y COMPRADORES

Houellemont Jimenes recordó que hace 11 años surgió el HUB Cámara Santo Domingo como una plataforma destinada a conectar la oferta exportable dominicana con los mercados internacionales.

Explicó que la séptima edición reúne, junto a ProDominicana, a más de 150 compradores internacionales, la mayor cantidad registrada en la historia del evento, que establecerán vínculos comerciales con alrededor de 300 exportadores dominicanos.

Los participantes presentan una amplia variedad de productos elaborados en República Dominicana, con el objetivo de ampliar las oportunidades de negocios y fortalecer la presencia de la oferta nacional en mercados extranjeros.

APUESTAN A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Sostuvo que facilitar los negocios requiere transformar y adaptar los procesos institucionales a las nuevas necesidades del sector empresarial.

Destacó la reforma impulsada por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo para fortalecer la seguridad jurídica empresarial, mediante una plataforma unificada de gestión del Registro Mercantil y los Criterios Unificados.

Explicó que ambas herramientas forman parte de una reforma destinada a lograr trámites más predecibles, ágiles y seguros para la creación y gestión de empresas.

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