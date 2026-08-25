Las Caribes obtienen victoria en el TBS Femenino S. Domingo

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SANTO DOMINGO.– Las refuerzos Yadira Polanco y Angie Hodge encabezaron la ofensiva de las Caribes de Sabana Perdida, que lograron su quinta victoria consecutiva al vencer 68-63 al club Calero de Villa Duarte, en la jornada del II Torneo de Baloncesto Superior Femenino (TBS Femenino 2026) de Santo Domingo.

Con el triunfo, las Caribes, representantes del municipio Santo Domingo Norte, se mantienen invictas en la cima del torneo con récord de 5-0, mientras que Calero continúa sin victorias con marca de 0-5.

Polanco, nativa de Puerto Plata, lideró a las ganadoras con 23 puntos y 16 rebotes, mientras que Hodge, de San Pedro de Macorís, aportó 18 tantos y 20 capturas. Noelia De la Rosa sumó 16 puntos y Rudelfis De Jesús terminó con cinco anotaciones y 10 rebotes.

Por Calero, Yendri Acosta consiguió un doble-doble de 25 puntos y 13 rebotes, además de repartir siete asistencias. Perla Figueroa agregó 11 tantos, Patricia Mota 10 puntos y nueve rebotes, Camina Núñez nueve unidades y Franchesca Villanueva cerró con seis puntos y 12 capturas.

El torneo está dedicado a la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y se disputa por la Copa Seaboard “Energía Limpia” en el polideportivo del club Virgilio Frías, ubicado en el Ensanche Isabelita.

La justa es organizada por la Asociación de Baloncesto de la Provincia Santo Domingo (Abasado), presidida por William Cabral Lugo, y reúne a los conjuntos de Calero, Los Mina, Caribes de Sabana Perdida y Cotorras de Villa Duarte. El Comité Organizador es encabezado por la diputada Patricia Núñez.

Leñeras de Los Mina vencen a Cotorras

En el otro encuentro de la jornada, Patricia Sosa y Karla Aquino condujeron a las Leñeras de Los Mina a una victoria 68-59 sobre las Cotorras de Villa Duarte.

Sosa firmó un doble-doble de 13 puntos y 14 rebotes, mientras Aquino aportó 13 unidades. Vanessa Bautista también logró cifras dobles, con 10 tantos y 13 capturas.

Jennifer Jiménez contribuyó con nueve puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, en tanto Yislin Domínguez agregó ocho anotaciones.

Las Leñeras mejoraron su récord a 4-1 y se mantienen en el segundo lugar del standing. Por las Cotorras, ahora con marca de 1-4, Laura Díaz lideró la ofensiva con 18 puntos, seguida por Vanessa Ozuna, quien registró un doble-doble de 17 tantos y 18 rebotes. Yamel Abreu aportó ocho puntos y 13 capturas.

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