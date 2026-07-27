La segunda ‘Pequeña República Dominicana’ crece en El Bronx

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NUEVA YORK.- Basta caminar unas cuadras por la avenida Saint Nicholas, en el Alto Manhattan, para sentirse en Santo Domingo. Las banderas dominicanas cuelgan en balcones y negocios, las bocinas reproducen bachata y merengue desde temprano y el español es el idioma dominante.

Por muchas razones, esa identidad que forma parte de la multiculturalidad de la Gran Manzana no desaparece. Pero empieza a compartirse con otro territorio.

Según un reportaje de El Diario, cada vez más familias dominicanas, especialmente de la nueva generación, están «cruzando el puente» hacia El Bronx, impulsadas por un enemigo común: el costo de la vivienda, una tendencia que sigue transformando la geografía étnica de la ciudad.

Como documentó El Diario, vecindarios como University Heights, Highbridge, Morris Heights, Concourse, Kingsbridge y Fordham concentran una presencia dominicana en ascenso, hasta el punto de que muchos residentes ya hablan de El Bronx como una segunda «Pequeña República Dominicana».

El merengue, la bachata, la devoción a la Virgen de Altagracia, los pequeños negocios familiares, el mofongo, la cerveza Presidente, el sancocho y los juegos de dominó en verano se reparten ahora entre el Alto Manhattan y El Bronx, que sin proclamarse oficialmente se ha convertido en la nueva «gran casa» de la diáspora.

De acuerdo con una investigación del Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY citada por El Diario en 2022, casi la mitad de todos los dominicanos de Nueva York ahora vive en El Bronx. Esta comunidad representa el 23.3% de toda la población hispana del condado, superando a los puertorriqueños (19.4%), cuya presencia cayó de 316,931 en 2000 a 279,059 en 2020, mientras la dominicana subió de 181,450 a 343,403 en el mismo período.

EL FACTOR ECONÓMICO

El desplazamiento, como detalla El Diario, tiene una explicación económica que las estadísticas confirman.

Manhattan sigue siendo el mercado de renta más caro de Estados Unidos. A mediados de 2026, la renta mediana de un apartamento de una habitación promedia entre los 4,700 y casi 5,000 dólares mensuales, con barrios como Tribeca, Chelsea o Flatiron muy por encima. Por primera vez en su historia, la renta mediana de una habitación en los cinco condados combinados cruzó el umbral de los 4,000 dólares este año.

El Bronx, en cambio, sigue siendo la opción más económica. Las estimaciones varían desde alrededor de 2,200 dólares hasta promedios de 3,100 dólares cuando se incluyen unidades más grandes, y conserva la mayor disponibilidad de descuentos y concesiones para inquilinos de toda la ciudad.

HISTORIAS DE UN DESPLAZAMIENTO

En testimonios recogidos por El Diario, Miguel Ríos, dominicano de tercera generación criado en Washington Heights, relata:

«Me hubiese encantado seguir viviendo cerca de mi abuela, que fue quien me crió, y de todos mis amigos en Washington Heights. Pero cuando nació mi hijo tuvimos que pensar en más espacio».

Por el mismo dinero que pagaba por un estudio en la calle 181 con Saint Nicholas, consiguió dos habitaciones en University Heights. «No fue una decisión emocional. Fue una decisión totalmente económica», resume.

Como él, muchas familias descubren que cruzar a otro condado significa ganar una habitación adicional sin aumentar el presupuesto.

Para Ana Hernández, jubilada de origen dominicano y puertorriqueño entrevistada por El Diario, «no nos estamos desplazando solo de Manhattan a El Bronx, sino de Nueva York a otros estados». Su percepción coincide con estudios que documentan el desplazamiento hacia Nueva Jersey y Filadelfia.

WASHINGTON HEIGHTS PIERDE POBLACIÓN HISPANA

Según datos del Censo analizados por El Diario, Washington Heights e Inwood fueron los únicos dos vecindarios de los 197 de la ciudad que perdieron al menos un 5% de su población en una década.

La población hispana allí pasó de 49,059 en 2010 a 43,832 en 2020. Un análisis de El Diario en 2021 encontró que más de 17,000 residentes hispanos abandonaron Washington Heights e Inwood entre 2010 y 2020, mientras cerca de 4,800 residentes blancos se mudaron a esos mismos vecindarios, un patrón asociado a gentrificación.

Tras el año 2000, los dominicanos llegaron a representar más de la mitad de la población del vecindario y más del 70% de todos los latinos. En 2010 ya eran el grupo hispano más numeroso de Manhattan, con cerca del 39% de toda la población hispana de la isla.

Según la Oficina del Contralor del Estado, el 56.4% de la población de El Bronx se identifica como hispana o latina. Dentro de ese grupo, los dominicanos constituyen aproximadamente el 21% de toda la población del condado y los puertorriqueños otro 13%.

UN NUEVO MAPA POLÍTICO

Como señala El Diario, el poder político dominicano se está expandiendo hacia donde se expande la población.

Tras las elecciones de noviembre de 2025, los quisqueyanos son cinco de los 51 miembros del Concejo Municipal: Christopher Marte (D-1), Shaun Abreu (D-7), Carmen De La Rosa (D-10), Pierina Sánchez (D-14) y Oswald Feliz (D-15). Dos representan directamente a El Bronx.

En la Asamblea Estatal, el peso es todavía más marcado: de 11 miembros demócratas de El Bronx, cuatro son de origen dominicano.