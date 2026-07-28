La prsonalidad tipo “A” y “B” en el desempeño político

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POR ROBERTO RIMOLI

Las personalidades tipo “A” y “B”, conceptos desarrollados por los cardiólogos Meyer Friedman y Ray Rosenman (1959), describen patrones de comportamiento que influyen en cómo las personas enfrentan el estrés, la competencia y las relaciones interpersonales.

En el ámbito político, donde el desempeño se mide por la capacidad de liderar, comunicar y gestionar el poder, estas personalidades determinan el estilo, la eficacia y los resultados de los líderes.

Los políticos tipo “A” y “B” abordan los desafíos políticos de manera diferente, lo que impacta directamente en su desempeño en campañas, negociaciones, gestión de crisis y construcción de consensos. Aquí analizamos cómo estas personalidades moldean el desempeño político y sus implicaciones prácticas.

Los políticos tipo “A” se caracterizan por su competitividad, ambición y urgencia por alcanzar resultados, lo que cae de peso en buena medida dentro de lo narcisista. En el desempeño político, destacan por su capacidad para liderar campañas intensas, tomar decisiones rápidas y enfrentar adversarios con determinación.

Por ejemplo, un líder Tipo “A” puede sobresalir en debates electorales utilizando su energía y enfoque agresivo para captar la atención del público y proyectar firmeza. Su orientación al logro los impulsa a implementar reformas ambiciosas o responder con claridad a la crisis, como desastres naturales o conflictos sociales, asegurando resultados visibles que fortalecen su imagen.

Sin embargo, esta intensidad puede afectar negativamente su desempeño al generar conflictos con aliados o al priorizar la velocidad sobre la calidad de la toma de decisiones.

Por el contrario, los políticos tipo B, son más relajados, reflexivos y empáticos, lo que influye en un desempeño político centrado en la estabilidad y la colaboración. Estos líderes destacan en la construcción de coaliciones y en la gestión de relaciones a largo plazo, habilidades esenciales en parlamentos o negociaciones internacionales.

Por ejemplo, un político Tipo “B” puede mediar eficazmente entre partidos opuestos para aprobar legislación compleja, utilizando su paciencia y capacidad de escucha para generar consensos. Su enfoque calmado fomenta la confianza del electorado, pero en contextos de alta presión, como elecciones reñidas, su estilo puede percibirse como poco dinámico, lo que podría mermar su desempeño frente a rivales más agresivos.

En el desempeño durante campañas electorales, los políticos Tipo “A” suelen tener una ventaja inicial debido a su capacidad para movilizar recursos, organizar eventos masivos y responder rápidamente a los ataques de sus oponentes.

Su enfoque competitivo les permite destacar en entornos donde la visibilidad y la acción son cruciales. Sin embargo, su impaciencia puede llevar a errores estratégicos, como subestimar a sus rivales o alienar a votantes con un estilo confrontacional.

En cambio, los políticos Tipo “B”, aunque menos agresivos, pueden construir una base de apoyo sólida a través de mensajes que apelan la empatía y la inclusión, aunque su desempeño puede verse limitado si no logran transmitir suficiente urgencia o carisma.

En la gestión de crisis, el desempeño político de los Tipo “A” se caracteriza por su rapidez y determinación. Por ejemplo, ante una emergencia económica, un líder tipo A podría impulsar medidas inmediatas, como recortes presupuestarios o estímulos fiscales, proyectando control y liderazgo.

Sin embargo, su tendencia al perfeccionismo puede generar fricciones con equipos de trabajo, afectando la coordinación. Por su parte, los políticos tipo B, al priorizar la calma, pueden gestionar crisis de manera más pausada, buscando soluciones inclusivas que eviten conflictos a largo plazo. Aunque esto fortalece la cohesión, su desempeño puede ser criticado si no actúan con la celeridad que el público espera en momentos críticos.

La interacción con el electorado también refleja las diferencias en el desempeño político. Los Tipo “A” suelen proyectar una imagen de autoridad y confianza, lo que les permite conectar con audiencias que valoran la firmeza. Sin embargo, su intensidad puede alejar a votantes que buscan cercanía emocional.

Los líderes Tipo “B”, en cambio, destacan por su accesibilidad y empatía, lo que mejora su desempeño en la construcción de lealtad a largo plazo, aunque podrían no captar la atención en escenarios mediáticos dominados por la confrontación. El desempeño óptimo, en muchos casos, depende de la capacidad de combinar la energía del Tipo “A” con la serenidad del tipo “B” según el contexto.

Las personalidades Tipo “A” y Tipo “B” moldean el desempeño político de manera significativa, determinando cómo los lideres enfrentan los desafios y se conectan con el publico. Los políticos del Tipo A destacan en entornos competitivos y de alta presión, pero su intensidad puede generar conflictos o decisiones apresuradas.

No he mencionado nombres, pero todos se dan cuenta a quienes me refiero.

Final: El mejor desempeño político a menudo radica en la capacidad de adaptar rasgos de ambos tipos, equilibrando la ambición y la empatía para responder a las demandas dinámicas de la política moderna.

rimoli1313@hotmail.com

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