Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Por ROMMEL SANTOS DIAZ

La reducción del apoyo a la diplomacia y la consolidación de la paz , en medio de un fuerte aumento del gasto militar, no es una coincidencia ni se limita a Estados Unidos; otros países de Europa y de otras regiones están siguiendo el ejemplo e incrementando el gasto militar.

Los líderes invocan el paradigma de la ¨paz mediante la fuerza¨ para justificar estos cambios. Sin embargo, la historia ha demostrado que un mayor militarismo no conduce a una mayor paz.

El aumento del gasto militar contrarresta fondos que podrían destinarse a esfuerzos diplomáticos para gestionar conflictos, así como a otras iniciativas cruciales para mitigar el cambio climático y los desastres naturales, fortalecer la salud pública y promover un mayor bienestar social y económico.

Los desafíos asociados al militarismo no son nuevos y no surgieron con la segunda administración Trump. La primacía otorgada a las ¨¨soluciones¨¨ militares a los conflictos ha afectado sensiblemente la diplomacia, la cooperación global y la consolidación de la paz.

El militarismo — un sistema donde las prioridades militares alimentan la violencia y la inseguridad, beneficiando a las elites a la vez que oprimen y ponen en peligro a los más vulnerables y al planeta—ha mermado durante mucho tiempo nuestra capacidad para construir la paz y prevenir guerras.

Al considerar el futuro de la paz, el ámbito de la consolidación de la paz debe abordar el militarismo como principal motor de la violencia política y el daño ecológico, y no simplemente como un antecedente de estos, y ofrecer modelos alternativos para lograr la seguridad colectiva. El militarismo dificulta la consecución de la paz.

rommelsantosdiaz@gmail.com

jpm-am