La paz mediante la fuerza

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El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.

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Por ROMMEL SANTOS DIAZ

La reducción del apoyo a la diplomacia y la consolidación de la paz , en medio de un fuerte aumento del gasto militar, no es una coincidencia ni se limita a Estados Unidos; otros países de Europa y de otras regiones están siguiendo el ejemplo e incrementando el gasto militar.

Los líderes  invocan el paradigma de la ¨paz  mediante la fuerza¨ para justificar estos cambios. Sin embargo, la historia ha demostrado que un mayor militarismo no conduce a una mayor paz.

El aumento del gasto militar contrarresta fondos que podrían destinarse a esfuerzos diplomáticos  para gestionar conflictos, así como a otras iniciativas cruciales para mitigar el cambio climático y los desastres naturales, fortalecer la salud pública  y promover un mayor bienestar social  y económico.

Los desafíos  asociados al militarismo  no son nuevos y no surgieron con la segunda administración Trump. La primacía otorgada  a las ¨¨soluciones¨¨ militares a los conflictos  ha afectado sensiblemente la diplomacia, la cooperación global y la consolidación de la paz.

El militarismo —  un sistema donde las prioridades  militares  alimentan la violencia y la inseguridad, beneficiando a las elites a la vez que oprimen  y ponen en peligro a los más vulnerables y al planeta—ha mermado durante mucho tiempo  nuestra capacidad para construir la paz y prevenir guerras.

Al considerar  el futuro de la paz, el ámbito de la consolidación  de la paz debe abordar el militarismo como principal  motor de la violencia política y el daño ecológico, y no  simplemente como un antecedente de estos, y ofrecer modelos alternativos para lograr la seguridad colectiva. El militarismo dificulta la consecución de la paz.

rommelsantosdiaz@gmail.com

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