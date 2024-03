La importancia de una pareja

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

POR RAMFIS RAFAEL PEÑA NINA

Una esposa o pareja no solo debemos importantizarla como un objeto meramente de habitación, es muchísimo más importante que eso, es un conjunto de cosas o cualidades concentradas en un solo recipiente, la esposa o el esposo, modernamente, pareja.

En días pasados me tocó ir de pasa día a una oficina gubernamental como parte de mi trabajo. Digo pasa día porque es esa desagradablemente la gran realidad cuando nos toca ir algunas de ellas. Me blindé llevando un periódico para amainar la impaciencia que nos suele abrumar .

Sentado a la espera de ser atendido también estaban dos octogenarios a mi lado. Como es normal en ellos, el Sr. de inmediato se dirige a mi con la confianza de dos viejos conocidos. Hoy he amanecido con los ojos lagrimeándome, me dice,. La señora inmediatamente, como un resorte, le dice: «pero yo te dije vamos primero al Doctor, pero no quisiste, preferiste venir aquí y dejar lo de los ojos para luego y estar quejándose ahora».

En el tú me dices y te contesto, me entero que llevan 60 años de matrimonio. Sonreí varias veces de escuchar su tira y suelta, mientras me entrenía leyendo mi periódico.

La espera fue tan larga que repase lo leído varias veces. Ya no encontraba que leer, me di cuenta que había saltado una columna que nunca leo por considerarla insulsa. Me decido leerla: «Dra., tengo 20 años de casada y ya no siento nada por mi marido, no lo he dejado por no herir sus sentimientos, no le gusta salir y me aburre».

El consejo de la Dra.: Usted tiene que pensar en usted y no atarse al sentimiento de su pareja de lo que pueda sentir o afectarle. Lo releí varias veces por no creer el consejo de una profesional. Puse entonces de nuevo mi atención al diálogo de la pareja de ancianos.

La experiencia de ellos era más edificante que la opinión de la profesional, era la experiencia vivida de 60 años de matrimonio con un sin número de altos y bajos que entre ellos mismos pudieron campear sin tener que escuchar consejos quizás de resultados de frustraciones propias que conscientes o inconscientes son transmitidos en sus apreciaciones sin tomar en cuenta un sin número de factores, solo por lo expresado en unas cuantas letras unilateral.

El tiempo se me hizo corto, escuchando las cátedra de los ancianos, me llevó pensar en mi amado padre cuidando a mi madre en estado vegetativo por 52 largos años. Por suerte mi padre nunca pidió consejos a quienes no podrían entender su devoción y amor hacia mi madre, sin importar el sacrificio.

En cada una de mis dolencias, pienso en la preocupación de la anciana a con la salud de su esposo y el desenlace del matrimonio que la esposa pidió el consejo, sigo admirando y tomando como ejemplo el ellos y mis padres.

jpm-am

