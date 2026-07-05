La iglesia es indispensable

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La iglesia es vista como una simple asociación religiosa que emana de la mente y propósito humano, cuya finalidad es controlar la conducta humana. Esta percepción de ella constituye un enfoque sociológico y humanista, antes que teológica.

Sin embargo, dentro de los contextos de los conflictos humanos, el hombre que tiene conocimiento de ella la ve como una solución sociológica y sicológica que beneficia a la humanidad.

Las divisiones y cismas que ha tenido la iglesia son resultados que sobrepasan el límite humano, pero a la vez, también su permanencia enseña que trasciende al esfuerzo humano. Estos dos aspectos son de índoles espirituales, más allá del contexto humano. Dos fuerzas antagónicas batallan por la iglesia, que solamente aquellos que la ven como una expresión espiritual la pueden entender.

La iglesia compuesta por hombres y mujeres es el producto del propósito no eterno de Dios, sino que surgió como respuesta a la caída del hombre en el pecado. Existe una gran confusión porque algunos piensan que cuando Dios creó a Adán y a Eva, ya él tenía en su Mente la iglesia, mientras que otros entendemos que no fue así, sino que Dios decide solucionar el pecado en ellos, la situación de ellos e impedir el poder de satanás sobre ellos.

«Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirás en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.» Gén. 3:14, 15.

Algunos de nuestros congéneres por causa del desconocimiento de la Biblia, la cual contiene la palabra revelada por Dios, consideran que la Biblia es un plagio, que la iglesia es un invento humano, y que Jesucristo nunca existió. Ellos tratan de ridiculizar todo lo que se trate de Dios. Sin embargo, otros estamos bien convencidos de la veracidad de lo que creemos y predicamos. La iglesia es una realidad manifestada por Dios.

Los errores que los hombres han cometido y seguimos cometiendo no es culpa de Dios, puesto que él no ha creado robots, sino seres inteligentes, libres y con facultades de sabiduría y de albedrío.

Esa es la causa por la que dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios asu Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él» Jn. 3:16, 17.

Si el pecado no hubiese existido, el hombre no se perdería, por lo tanto, Jesucristo no hubiese venido al mundo como Salvador, y la Biblia ni la iglesia existieran. En ese sentido, para poder entender esa verdad, había que narrar los acontecimientos que justificaban la intervención de Dios a favor del hombre. De ahí que, negar el propósito del plan manifestado por Dios, en el nacido de la mujer, es algo absurdo.

La iglesia, y mejor dicho las iglesias porque no se refiere a una sola, sino en la pluralidad, ya que cada una en cada lugar es una iglesia separada de las demás, es y son indispensables, ya que son productos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús el Cristo. Además, son las proclamadoras de la verdad de Dios, como columna y baluarte, y garante de la presencia de Dios, en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo, en ellas.

La iglesia es indispensable porque ella alaba a Dios, es la sustituta de la humanidad caída. A pesar de que Dios ama a dicha humanidad, a los salvados por Cristo los añade a su iglesia, Hc. 2: 47; Ef. 5: 23. Fuera de ella no hay salvación, pero no salva, puesto que el Salvador es Jesucristo. Jesucristo tiene todo poder, autoridad, dominio e imperio en ella; él tiene la preeminencia y señorío en su iglesia. Ella es propiedad de Cristo.

jpm-am