La guerra sigue, solo que está en pausa

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La pregunta que todos se hacen es: ¿Algún día se llegará a firmar un acuerdo de paz permanente entre Estados Unidos e Irán? NO. Quizás jamás o en el muy largo plazo (100 años). Como quizás jamás Israel llegará a una paz con el Líbano o Hezbolá Y estas son las razones.

1. El famoso acuerdo de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán consiste en una hoja de ruta de 60 días con lineamientos generales para discutir los detalles de un acuerdo de paz definitivo.

2. En ese lapso se producirán ataques esporádicos entre ambos países acusándose mutuamente de romper la tregua. También habrá alzas y bajas en el precio del petróleo.

3. Israel no abandonará el Líbano ni dejará de atacar a Beirut como forma de mantener la guerra encendida y provocar a Irán para que responda contraatacando.

4. Netanyahu ya no respeta a Trump ni este podrá obligar a Israel a firmar un acuerdo de paz con el Líbano e Hezbolá o con Hamas. Eso no pasará en los próximos 2 mil años. Y si firman algún papel eso se rompe en una semana.

5. Irán, durante las negociaciones de paz no cederá en dos cuestiones básicas: Control del estrecho de Ormuz y mantener su Uranio protegido.

6. Estados Unidos, por su parte, jamás le concederá 300 mil millones a Irán, como dice el acuerdo preliminar, ni le descongelaran sus fondos mientras esos puntos críticos no se resuelvan.

7. Cumplido los 60 días sin llegar a ningún acuerdo, Trump dará el plazo número 39 para extender las negociaciones, por lo menos hasta las elecciones de medio término a principios de noviembre.

8. Pasada las elecciones y con puntos críticos sin resolver, como el estrecho de Ormuz, el uranio, el Líbano y los fondos retenidos, Trump ya tendrá un plan elaborado para reiniciar la guerra y atacar con todo a Irán. Pero eso sucederá sólo ganando las elecciones en ambas cámaras del congreso.

9. Pero si pierde el control del congreso, ese ataque no será posible y pasarán meses con todo congelado: Ormuz, Uranio, Fondos retenidos, guerra en el Líbano e Israel.

Este es el escenario más probable. Hablar, hablar, hablar hasta el cansancio, aunque está en entredicho si Estados Unidos podrá mantener su flota de portaaviones y barcos de guerra frente a las costas de Irán por tiempo indefinido, tratando de ahogarlo económicamente. Este punto es vital para que Irán ceda y abra el estrecho de Ormuz y permita la supervisión internacional de sus plantas de uranio enriquecido. Eso le permitiría recibir los recursos prometidos para su reconstrucción, aunque los sectores radicales, como la Milicia Revolucionaria Islámica no esté dispuesta a eso y prefieren que mueran de hambre 20 millones de iraníes con tal de no ceder en nada a las exigencias de Estados Unidos.

¿Está el Ayatolá Mochtaba Jamenei, vivo, gravemente herido o en condiciones de decidir el destino de su pueblo? Nadie lo sabe.

Finalmente, en este escenario probable, Irán permitirá el paso limitado de buques petroleros por Ormuz, cobrará una tarifa y tratará de vender parte de su petróleo para sobrevivir y eso mantendrá los precios en un rango entre 70 y 80 dólares el barril. No olviden que la guerra sigue, solo que está en pausa.

Ruego para equivocarme.

jpm-am