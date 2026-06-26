La derrota de Adriano y el cambio generacional (OPINION)

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Por HECTOR RAMIREZ

La derrota de Adriano Espaillat representa uno de los cambios políticos más significativos para la comunidad dominicana en Estados Unidos durante las últimas décadas. Más que la victoria de Darializa Avila Chevalier, el resultado refleja una transformación generacional y demográfica dentro del Distrito 13.

El primer factor fue el crecimiento del ala progresista del Partido Demócrata encabezada por Bernie Sanders y fortalecida en Nueva York por el alcalde Zohran Mamdani. Darializa, abogada e hija de padres dominicanos nacida en Estados Unidos, llegó a la contienda sin haber ocupado cargos electivos. El respaldo político, organizativo y financiero de ese movimiento fue determinante para convertir una candidatura poco conocida en una alternativa competitiva frente a uno de los congresistas más establecidos del país.

Sin embargo, el factor decisivo parece haber sido el cambio generacional en la composición del electorado dominicano.

La comunidad dominicana en Estados Unidos supera los 2.5 millones de personas. Aproximadamente 1.3 millones nacieron en República Dominicana y más de un millón nacieron en Estados Unidos. La generación que llevó a Adriano Espaillat al poder durante los últimos treinta años no es la misma que existe hoy.

En el Distrito 13 residen aproximadamente 230,000 dominicanos de primera y segunda generación. Se estima que cerca de 100,000 nacieron en Estados Unidos y entre 60,000 y 75,000 tienen edad para votar. Ese universo electoral es suficiente para decidir una primaria congresional.

La nueva generación dominicana domina el idioma inglés, posee mayores niveles educativos, conoce mejor el funcionamiento de las instituciones y tiene prioridades distintas a las de la generación inmigrante que convirtió a Espaillat en líder político.

Uno de los errores de apreciación de esta campaña fue asumir que los temas que tradicionalmente han movilizado a gran parte de la comunidad dominicana continúan teniendo el mismo impacto electoral. La nueva generación mantiene interés por la República Dominicana, pero sus prioridades políticas están principalmente vinculadas a la realidad que vive en Estados Unidos. Para muchos de estos votantes, el costo de la vivienda, la educación de sus hijos, la seguridad pública, los salarios y las oportunidades económicas tienen un impacto mucho mayor en su decisión electoral que los debates políticos que ocurren en la República Dominicana.

La realidad económica del distrito ayuda a explicar ese cambio generacional. El Distrito 13 tiene una población de 747,542 habitantes. Los hispanos representan el 52.3% de la población y los afroamericanos el 23.4%. El ingreso medio del hogar es de aproximadamente US$52,401 y cerca del 26% de la población vive bajo el nivel de pobreza. Más del 55% de los hogares hablan un idioma distinto al inglés en casa y el español continúa siendo el idioma principal en más del 43% de los hogares.

En una comunidad con estos indicadores, temas como vivienda, alquileres, costo de vida, educación, oportunidades económicas y seguridad pública adquieren una importancia cada vez mayor.

A esto se suma la gentrificación. Durante años miles de familias dominicanas han abandonado sectores tradicionales de Manhattan debido al aumento del costo de la vivienda, trasladándose al Bronx, Nueva Jersey, Pensilvania y Florida. Ese desplazamiento ha transformado la composición del electorado y sus prioridades.

La elección también evidenció los límites de una estructura política acostumbrada a ganar. Después de tres décadas en posiciones de poder, la confianza en una base electoral históricamente leal resultó insuficiente frente a un electorado que ya no responde necesariamente a los mismos mensajes ni a las mismas preocupaciones.

La derrota de Espaillat debe servir además como advertencia para gran parte del liderazgo político dominicano y latino que lo respaldó. Sobre el papel, la candidatura parecía invencible. Contaba con el apoyo de figuras electas de todos los niveles de gobierno y con una estructura política ampliamente superior a la de su adversaria. Sin embargo, los votantes decidieron otra cosa.

La principal lección de esta elección es que la comunidad dominicana del Distrito 13 ha experimentado un cambio generacional profundo. Miles de votantes nacidos y educados en Estados Unidos están alcanzando madurez política y electoral. Hablan el idioma, entienden el sistema, conocen sus derechos y exigen respuestas a los problemas que enfrentan diariamente donde viven.

La victoria de Darializa Avila Chevalier no debe verse únicamente como la derrota de un congresista veterano. Debe entenderse como la expresión política de un relevo generacional que ya comenzó y que probablemente seguirá redefiniendo el liderazgo dominicano en Estados Unidos durante los próximos años.