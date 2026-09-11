La cultura como raíz y futuro de la nación

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La República Dominicana vive un tiempo de inusual visibilidad internacional: el impacto de los Juegos Santo Domingo 2026, la expansión de la economía creativa y el auge de las plataformas digitales han colocado al país en el mapa global.

Sin embargo, la verdadera fortaleza de una nación no se mide únicamente en medallas ni en cifras de exportación, sino en la solidez de su identidad cultural y en su capacidad para transmitir valores que edifiquen a las nuevas generaciones.

La música, la literatura, el arte popular y las tradiciones son mucho más que entretenimiento: constituyen nuestra memoria colectiva. Cuando un pueblo olvida sus raíces, se convierte en presa fácil de la superficialidad y la desinformación.

La cultura dominicana, desde el merengue tradicional hasta la poesía social, es un patrimonio vivo que debe ser protegido y enseñado como fundamento indispensable de ciudadanía.

El desafío digital

Si bien las plataformas digitales han democratizado la voz pública, también han multiplicado el ruido. Es imperativo advertir que la cultura no puede reducirse al consumo efímero de imágenes y frases vacías. Necesitamos formar ciudadanos críticos capaces de distinguir entre el espectáculo y el valor genuino, entre la moda pasajera y el legado duradero.

El auge de la llamada «economía naranja» abre oportunidades vitales para jóvenes artistas, diseñadores y emprendedores. No obstante, debemos subrayar que la creatividad no es solo un negocio: es también un compromiso social.

La cultura debe actuar como un motor de equidad, descentralizando las oportunidades para llevarlas a barrios y provincias, y evitando que su acceso se confine a las élites urbanas.

El verdadero legado de este tiempo dependerá de nuestra capacidad para traducir el orgullo nacional en políticas públicas sostenibles: bibliotecas comunitarias, escuelas de arte, festivales regionales accesibles y un respaldo firme a los creadores emergentes. La cultura es el puente insustituible entre nuestro pasado y nuestro futuro, entre nuestra identidad y nuestro desarrollo.

Llamado a las autoridades

La República Dominicana no puede seguir tratando la cultura como un accesorio presupuestario ni como una simple vitrina para eventos ocasionales. Exhortamos a las autoridades nacionales y locales a asumir una responsabilidad histórica: invertir con visión de Estado en la infraestructura cultural, democratizar el acceso al arte en cada provincia y blindar nuestra identidad frente a la banalización global.

Se necesita una cultura que actúe como raíz y brújula; una sociedad que piense, valore lo propio y dialogue con el mundo sin perder su autenticidad. Porque sin una sólida política cultural, la nación se reduce a un eco vacío; pero con una cultura respaldada y viva, se convierte en el faro indiscutible que ilumina a las próximas generaciones.

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