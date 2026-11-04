La criminalización del ejercicio médico y la dignidad de la psiquiatría

POR TITO ESTRELLA

La criminalización del ejercicio de la medicina en la República Dominicana constituye un grave retroceso institucional que en nada beneficia a la ciudadanía y que golpea con especial dureza a los sectores más vulnerables.

Tratar a un médico como a un delincuente común, irrumpir en su consultorio, esposarlo y someterlo a una humillación pública innecesaria no solo vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia, sino que también agrede y desconsidera a todo el cuerpo médico nacional.

Actuaciones desproporcionadas como la ocurrida con la doctora Quero merecen el enérgico rechazo de la sociedad y, de manera categórica, de toda la comunidad sanitaria.

La vocación médica no persigue el dolo ni el daño; nuestra formación responde al juramento ineludible de aliviar el sufrimiento, preservar la salud y salvar vidas.

Por ello, el despliegue mediático y el trato punitivo aplicado en este caso resultan inaceptables, bochornosos y profundamente degradantes para una profesional consagrada al cuidado de la mente y las emociones humanas.

LA COMPLEJIDAD Y NOBLEZA DE LA PSIQUIATRÍA

Quienes ejercemos la psiquiatría nos enfrentamos cotidianamente a condiciones complejas y de altísima morbilidad a nivel global. Nuestra disciplina abarca la experiencia humana en su totalidad, desde la euforia y el pesar hasta la ansiedad, la confusión, el delirio y el progresivo deterioro de la memoria.

Somos quienes acompañamos a la madre sumida en una severa angustia posparto, atemorizada ante el llanto constante de su recién nacido y desbordada por pensamientos intrusivos. También brindamos apoyo a las familias que ven a un ser querido transformarse como consecuencia de la psicosis y las ideas delirantes.

Nuestro compromiso es ofrecer contención científica y terapéutica allí donde el dolor no siempre puede medirse mediante un análisis de laboratorio o una imagen diagnóstica.

La psiquiatría se sitúa en una frontera singular del conocimiento médico. Mientras otras ramas de la medicina se fundamentan predominantemente en biomarcadores objetivos, los trastornos del estado de ánimo y del pensamiento se manifiestan también a través de la subjetividad y del relato vivencial del paciente.

Esto exige una evaluación clínica minuciosa, sensible y holística, consciente de que detrás de cada consulta hay un ser humano que sufre y en cuya salud convergen factores biológicos, psicológicos y sociales.

ENTRE EL SENSACIONALISMO Y EL DEBIDO PROCESO

Resulta alarmante constatar cómo un sector del periodismo, guiado por el morbo y el sensacionalismo comercial, prefiere el linchamiento público antes que la verificación rigurosa de los hechos.

Difundir narrativas sesgadas y descalificaciones apresuradas destruye reputaciones forjadas a lo largo de décadas de estudio y servicio.

No somos delincuentes; somos profesionales que merecemos respeto, garantías procesales y un trato digno.

La desinformación y el hostigamiento mediático contra la clase médica no pueden normalizarse ni tolerarse bajo ninguna circunstancia.

La historia de la medicina dominicana ha demostrado que la desarticulación y los atropellos se combaten con unidad.

La psiquiatría es un pilar indispensable para el bienestar integral de nuestra nación.

En consecuencia, nos mantenemos vigilantes, cohesionados y firmes en la defensa de nuestra profesión, de la dignidad de uestros colegas y de un ejercicio clínico libre de persecuciones infundadas.

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