La amistad verdadera 

Hay palabras que nacen en una lengua y terminan encontrando su verdadero significado en el corazón. Fratelo es una de ellas. La empleo para nombrar a esos amigos que, sin compartir nuestra sangre, han terminado ocupando un lugar en la familia del alma. Son los hermanos que la vida nos permitió elegir y que el tiempo, con sus pruebas y sus distancias, confirmó.
La amistad suele definirse como una relación fundada en el afecto, la estima o el conocimiento mutuo. Sin embargo, esa definición apenas alcanza la superficie. Hay amigos que llegan por tradición, por compañerismo, por semejanza en la manera de pensar y hasta por contraste. Algunos coinciden con nosotros en casi todo; otros nos obligan a mirar el mundo desde un ángulo distinto. Pero, cuando la amistad es auténtica, unos y otros se reconocen en una misma raíz: la lealtad.
Ser amigo, en el sentido más noble de la palabra, no es fácil. Requiere confianza, serenidad, tacto y una generosa dosis de cariño. Exige saber escuchar sin apresurarse a juzgar; aconsejar sin humillar; advertir sin herir; acompañar sin invadir. El verdadero amigo no halaga para conservar nuestro favor. Tiene el valor de decirnos aquello que necesitamos escuchar y la delicadeza de hacerlo frente a nosotros, nunca a nuestras espaldas.
Amigo es aquel a quien primero hacemos partícipe de una alegría porque sentimos que su felicidad no competirá con la nuestra. Es también aquel a quien recurrimos cuando aparece un problema, no siempre para que lo resuelva, sino porque su sola presencia aligera el peso. Hay seres humanos que no necesitan pronunciar grandes discursos: basta con que se sienten a nuestro lado para que el miedo deje de ocupar toda la habitación.
La amistad tampoco puede medirse únicamente por la frecuencia de las visitas o de las llamadas. Existen amigos que viven lejos y, sin embargo, consiguen hacernos sentir su presencia. Un mensaje oportuno, una memoria compartida o una pregunta sincera pueden atravesar océanos. La distancia separa cuerpos; solo la indiferencia separa afectos.
Con los años aprendemos, además, que la amistad no tiene raza, edad, credo, filiación política ni frontera. Puede nacer entre personas de generaciones distintas, de ideas opuestas o de procedencias remotas. Allí donde hay respeto, la diferencia deja de ser una muralla y se convierte en una ventana. El amigo verdadero no nos exige renunciar a quienes somos para concedernos su cariño.
Naturalmente, ninguna amistad está libre de desacuerdos. Dos personas que nunca discrepan quizá no se conocen del todo. Lo que distingue a una relación profunda no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de atravesarlos sin destruir lo construido. Pedir perdón, aceptar una crítica y reconocer que también podemos equivocarnos son formas de cuidar ese patrimonio afectivo.
En una época donde abundan los contactos y escasean los encuentros, conviene recordar que la amistad no se conserva por inercia. Necesita atención. A veces basta una llamada, una visita, un abrazo o la sencilla voluntad de preguntar: «¿Cómo estás?», y permanecer el tiempo suficiente para escuchar la respuesta. Lo que no se cuida se enfría; lo que se atiende puede sobrevivir incluso a los largos silencios.
Un buen amigo es como la nota musical que marca el tono de una parte de nuestra vida. Su voz queda asociada a una estación, a una calle, a una dificultad vencida o a una celebración. Y cuando ese amigo se marcha para siempre, continuamos escuchándolo en la memoria. Por eso añoramos a quienes se fueron: porque dejaron una vibración que el silencio no logra borrar.
A mis fratelos les agradezco las veces que celebraron mis triunfos sin envidia y acompañaron mis derrotas sin reproches; las ocasiones en que me señalaron un error con respeto y aquellas en que supieron guardar silencio. Les agradezco haber permanecido, incluso desde lejos, y haber convertido el trato cotidiano en una forma de fraternidad.
La vida nos entrega muchos conocidos, algunos compañeros y muy pocos amigos verdaderos. Cuando uno de ellos aparece, debemos conservarlo como el más maravilloso de los regalos, no desde la posesión, sino desde el cuidado. Porque la amistad que merece ese nombre no encadena: sostiene; no adula: ilumina; no reclama perfección: ofrece verdad y afecto.
No hay nada más noble —ni más escaso— que un verdadero amigo. Y cuando ese amigo llega a sentirse como un hermano, la palabra amistad parece quedarse pequeña. Entonces nace otra palabra, más cálida y cercana, para decir lo que el diccionario no alcanza: fratelo.
jpm-am