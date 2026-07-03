Karate dominicano con altas expectativas para los JCC 2026

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SANTO DOMINGO.- El karate dominicano llega con altas expectativas a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con el objetivo de igualar y superar la destacada actuación lograda en San Salvador 2023, donde la disciplina aportó seis medallas, incluidas tres de oro, resultado que le permitió liderar su especialidad entre los países participantes.

El presidente de la Federación Dominicana de Karate, José Luis Ramírez, informó que la delegación estará compuesta por 18 atletas, con la preparación necesaria para mantener el protagonismo regional alcanzado en la edición anterior.

“Para estos Juegos tenemos la intención de que nuestros atletas repitan y puedan superar lo hecho en El Salvador”, expresó Ramírez, al destacar el nivel competitivo actual del equipo dominicano.

FIGURAS CLAVE Y RESPALDO INTERNACIONAL

Entre las principales cartas de triunfo se encuentra la destacada atleta de kata María Dimitrova, quien ha sido la figura emblemática del karate dominicano en los últimos ciclos y suma seis medallas de oro en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde su debut en Cartagena 2006.

Dimitrova reafirmó su nivel al conquistar la medalla de oro en el Torneo Panamericano celebrado en Brasil, evento que reunió competidores de toda América, consolidando su liderazgo continental en la modalidad de kata.

Ramírez también resaltó el desempeño de Carlos Herrera, Talía Guerrero, ganadora de oro en el Panamericano de Brasil, y Penélope Polanco, medallista de plata, como parte del relevo generacional que fortalece el equipo nacional.

ESTRUCTURA DEL EQUIPO Y PROYECCIÓN

La delegación dominicana estará distribuida en diez atletas en combate (cinco masculinos y cinco femeninos) y ocho en kata, con Dimitrova como principal referente de esta modalidad.

El equipo técnico incluye a Bernardo Tony Mesa, además de un cuerpo de apoyo integrado por Antonio Vólquez, Yunesky Silverio, Julio Marte, la inmortal del deporte Ana Villanueva y el asistente Joel Pérez.

La federación destacó además el respaldo recibido del Ministerio de Deportes como un factor clave en la preparación de los atletas, dentro de la política de apoyo al alto rendimiento impulsada por el presidente de la República Luis Abinader.

PREPARACIÓN INTERNACIONAL Y RETO COMPETITIVO

Como parte de su preparación, la selección dominicana viajará a México del 14 al 19 de julio para participar en un evento mundial Serie A, considerado clave en su fogueo de cara a Santo Domingo 2026.

En el plano competitivo reciente, el equipo dominicano logró el tercer lugar en el Campeonato Panamericano celebrado en Brasil, lo que refuerza las expectativas de una actuación sólida en los próximos Juegos.

Ramírez advirtió que el karate suele ser una de las disciplinas de mayor presión en el calendario de los Juegos, al cerrar el programa de competencias. “Si el país está abajo, nos corresponde ponerlo arriba”, señaló, recordando el impacto decisivo que tuvo esta disciplina en San Salvador 2023, donde sus medallas de oro, junto al voleibol femenino, impulsaron a la República Dominicana al quinto lugar general por países.

Con este escenario, el karate dominicano se prepara no solo para competir, sino para reafirmar su condición de potencia regional y elevar aún más su nivel en la cita de Santo Domingo 2026.

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