Karate dominicano competirá en torneo internacional México

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MEXICO.- La selección nacional de karate de la República Dominicana iniciará este miércoles 15 de julio su participación en el torneo internacional “Clase A”, que se celebrará en el Complejo Panamericano de Guadalajara, México, considerado el último evento de preparación antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El presidente de la Federación Dominicana de Karate, José Luis Ramírez, destacó el ambiente de optimismo que reina en la delegación nacional, fruto del trabajo realizado durante los últimos meses y del progreso mostrado por los atletas en sus diferentes etapas de entrenamiento.

“El equipo ya se encuentra en Guadalajara junto a los entrenadores con el objetivo de tener una gran participación”, expresó Ramírez.

La competencia forma parte del plan de preparación diseñado por la Federación Dominicana de Karate y representa el cierre del calendario de fogueos previo a la cita regional. El dirigente valoró el respaldo brindado por el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Dominicano para el desarrollo de este programa.

Ramírez señaló que el torneo permitirá al cuerpo técnico evaluar el desempeño de los atletas en condiciones similares a las que enfrentarán en los Juegos Centroamericanos, observando aspectos clave como el ritmo de combate, la estrategia, la condición física y la fortaleza mental.

“Confiamos en la preparación que han tenido nuestros atletas. Han cumplido con un intenso programa de entrenamientos y esta competencia nos servirá para realizar los últimos ajustes antes de los Juegos Centroamericanos”, afirmó.

La federación confía en que la experiencia adquirida en Guadalajara contribuirá a fortalecer el rendimiento del equipo nacional y permitirá que los karatecas lleguen en óptimas condiciones para representar al país en el principal compromiso multideportivo de la región.

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