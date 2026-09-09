Junior Caminero lucha con Yordan Álvarez cima bateo GL

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SANTO DOMINGO.- El dominicano Junior Caminero continúa escalando posiciones en la lucha por el liderato de bateo de la Liga Americana y se acerca peligrosamente al cubano Yordan Álvarez, quien se mantiene en la cima de ese departamento.

Caminero, tercera base de los Rays de Tampa Bay, ha mantenido un sólido ritmo ofensivo durante la temporada, combinando consistencia y poder, lo que le ha permitido colocarse entre los principales bateadores del circuito.

El joven jugador dominicano ha aprovechado sus recientes actuaciones para reducir la distancia con Álvarez y aumentar la expectativa en torno a una cerrada disputa por el liderato ofensivo.

Álvarez, una de las principales figuras de los Astros de Houston, ha encabezado buena parte de la campaña el promedio de bateo de la Liga Americana, pero el empuje de Caminero ha convertido la pelea por la cima en uno de los principales atractivos de la recta final de la temporada.

La actuación del dominicano también refuerza su condición de una de las jóvenes estrellas con mayor proyección en las Grandes Ligas. Caminero ha demostrado capacidad para producir extrabases y responder en situaciones de presión, convirtiéndose en una pieza fundamental de Tampa Bay.

Con la temporada entrando en su etapa decisiva, cada turno al bate podría resultar determinante en la lucha por el liderato. Caminero buscará mantener su consistencia ofensiva para desplazar a Álvarez de la primera posición y convertirse en el dominicano que encabece uno de los principales departamentos ofensivos de la Liga Americana.

La batalla entre ambos bateadores promete mantenerse abierta hasta los últimos partidos de la campaña, en una carrera que combina juventud, talento y poder ofensivo.

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