Judocas dominicanos buscan puntos Lima 2027 y JJOO 2028

Integrantes de la selección de judo que viajó el jueves a El Salvador.

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SANTO DOMINGO.– La selección dominicana de judo participará este fin de semana en la Copa Panamericana Junior y el Open Panamericano Senior, eventos que se celebrarán en el Palacio de los Deportes (INDES), en San Salvador, El Salvador.

El judoca Wilking Bocio Jáquez, en la categoría de -81 kilogramos, competirá este viernes en la Copa Panamericana Junior, mientras que la representación senior verá acción sábado y domingo, informó la dirección técnica de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo).

El Open Panamericano Senior representa una importante oportunidad para los atletas dominicanos, ya que otorgará puntos para los procesos de clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La delegación femenina estará integrada por Estefanía Soriano (-48 kg), Samantha Josefa (-52 kg), Eiraima Silvestre (-78 kg) y Moira Morillo (+78 kg).

En la rama masculina competirán Diego García (-60 kg), Heriberto de Aza (-66 kg), Maikor Louis (-73 kg), Antony Ramírez (-81 kg), Medickson del Orbe (-90 kg), Robert Florentino (-100 kg) y José Nova (+100 kg).

Los atletas estarán acompañados por los entrenadores Juan Carlos Jacinto y Wander Mateo. También forman parte de la delegación Juan Manuel Minier, árbitro comisionado, y Wilkin Osiris Ogando Adames, integrante de la Comisión Técnica de la Confederación Panamericana de Judo (CPJ).

La participación de las selecciones dominicanas en ambas competencias cuenta con el respaldo del programa Creando Sueños Olímpicos (Creso) y el Ministerio de Deportes.

El Open Panamericano Senior reunirá a 150 judocas, entre ellos 92 hombres y 58 mujeres, procedentes de 17 países.