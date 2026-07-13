Juan Hubieres pide auditoría al esquema precios combustibles

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SANTO DOMINGO. – El presidente del Movimiento Rebelde (MR), Juan Hubieres, solicitó este domingo una auditoría técnica al procedimiento utilizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para establecer los precios de los combustibles, al tiempo que denunció un supuesto sobreprecio de RD$35.18 por galón en el Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Hubieres, dirigente del sector transporte, afirmó que ese costo adicional afecta principalmente a los sectores de menores ingresos del país y cuestionó la forma en que se calcula el Precio de Paridad de Importación (PPI), mecanismo utilizado como referencia para determinar los precios semanales de los combustibles.

El dirigente citó un informe elaborado por el catedrático José Moreno, del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), según el cual los precios de varios combustibles se estarían fijando por encima del costo máximo permitido conforme a la normativa vigente.

De acuerdo con el análisis mencionado por Hubieres, el supuesto subsidio aplicado por el Gobierno no representaría un subsidio directo, sino un “sacrificio fiscal”, debido a que otros combustibles tendrían precios superiores al costo real, compensando esas diferencias.

El informe señala que el MICM estaría calculando el costo de los combustibles bajo el supuesto de que el 100 % de las compras se realizan en el mercado spot, cuando, según Hubieres, alrededor del 85 % de las importaciones se adquieren mediante contratos de largo plazo con descuentos adicionales.

El dirigente sostuvo que esa metodología podría estar generando distorsiones en el cálculo del PPI, especialmente en el caso del GLP, donde aseguró que se incluyen cargos adicionales cuya justificación debe ser explicada públicamente.

Según los datos presentados por Hubieres, el precio del GLP tendría un costo estimado de RD$100.02 por galón, frente a un precio aplicado de RD$135.20, lo que representaría una diferencia de RD$35.18 por galón. También citó diferencias en otros combustibles: gasolina regular con RD$28.51 adicionales, gasolina premium con RD$46.43, gasoil óptimo con RD$38.10 y gasoil regular con RD$18.40.

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