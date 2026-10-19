Juan Guerrero lidera triunfo de Bameso y clasifica TBS Distrito

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SANTO DOMINGO, RD.– Juan Guerrero tuvo una actuación dominante con 37 puntos y 17 rebotes para conducir al club Bameso a una victoria 85-70 sobre San Lázaro, en el cierre de la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

Guerrero encabezó la ofensiva de Bameso, respaldado por Jean Carlos Quezada, quien aportó 17 puntos, 16 rebotes y cinco asistencias, y el refuerzo estadounidense Jaysean Paige, con 15 unidades.

Por San Lázaro, Diego Colón anotó 17 puntos, Brandon Robinson consiguió 12, mientras que Jordan Geronimo y Edgar Tejeda sumaron 11 cada uno.

Con el resultado, Bameso aseguró su clasificación a la Fase de Eliminación, junto a San Lázaro y Mauricio Báez, por el Grupo A. Mauricio Báez terminó en el primer puesto con marca de 7-3 y 17 puntos, seguido de San Lázaro, con 5-5 y 15 puntos, y Bameso, con 4-6 y 14 puntos.

En otro encuentro de la jornada, Mauricio Báez derrotó 86-79 a El Millón, resultado que dejó fuera de competencia al conjunto millonario.

Gerardo Suero lideró a los mauricianos con 22 puntos y cinco rebotes. El debutante BJ Fitzgerald aportó 14 unidades, la misma cantidad que Kevin Obannor, quien completó un doble-doble con 12 rebotes.

Por El Millón, Kerry Richardson anotó 17 puntos y Carlos Rodríguez agregó 16.

En el Grupo B avanzaron Los Prados y Rafael Barias, ambos con récord de 8-2 y 18 puntos, además de Huellas del Siglo, que concluyó con 3-7 y 13 tantos. San Carlos quedó eliminado.

La Fase de Eliminación comenzará este martes, con los seis equipos clasificados en busca de avanzar a la siguiente etapa del campeonato, que se disputa en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto.

La edición número 50 del torneo está dedicada a Seaboard Energía Limpia y se disputa por la Copa BanReservas, bajo la organización de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina).

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