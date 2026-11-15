Delito de terrorismo no sanciona la planificación sino la ejecución 

Imputar de terrorismo supuestos hechos contra el presidente de la nación es populismo penal e ignorancia legal. En RD este delito para imputarlo tiene que haber lesiones a más de una víctima. La ley no sanciona si el acto de terrorismo tiene una sola víctima, ver art. párrafo 1 del artículo 4 artículo 5 de la ley 267-08.

El viejo código penal prescribía el delito de terrorismo en el artículo 435.

“El hecho de colocar una bomba, mina o cualquier mecanismo o artefacto explosivo en un edificio, casa, lugar habitado, dique, embarcación, vehículo de cualquier clase, almacén, astillero o en una de sus dependencias, o en un puente o camino público o privado, o en cualquier lugar a que tenga acceso el público, así como el hecho de cometer cualquier otro 146 Código Penal de la República Dominicana acto de terrorismo, será castigado con la pena de treinta años de reclusión mayor cuando se haya causado la muerte de una o más personas; con la pena de cinco a veinte años de reclusión mayor cuando se hayan causado contusiones o heridas a una o más personas; con la pena de cinco a diez años de reclusión mayor cuando sólo se hayan causado daños materiales; y con la pena de tres a cinco años de reclusión menor cuando no se haya causado ningún daño corporal o material”.

El actual código penal no tipifica el delito de terrorismo.

La ley 267-08 sobre terrorismo tiene un alcance para designar actos de terrorismo que se planeen y ejecuten contra un indeterminado número de personas y que tal hecho tenga trascendencia internacional. Es una ley cuya conducta están prevista para varios sujetos pasivos. Es decir, para numerosas víctimas indeterminadas que padecen el delito.

El legislador en esta ley habla en plural: autores, coautores y cómplices. Es una ley plural. No singular. Da la sensación que debe existir no un solo imputado sino varios imputados, ver, art. 2.

Además, la ley establece que no aplica dicha legislación si el acto de terrorismo no tiene trascendencia internacional y al efecto dicha imputación no se ha revelado por parte del Ministerio Público un carácter internacional o que abarque otros Estados. En tal caso se emplea el Código Penal, ver art. 4 ley 267-08.

La ley exige también que debe haber un principio de ejecución. Por lo que la planificación y pensamientos para cometer el delito no pueden ser alcanzados por el derecho penal. Los pensamientos y planificación no son actos punibles. Debe haber una ejecución. Los actos preparativos no son punibles.

Nuestro derecho penal es de acto. No de autor. Se sancionan hechos que hayan producidos lesiones. No pensamientos, art. 2 numeral 12 del Nuevo Código Penal.

El supuesto hecho contra el presidente no tiene cobertura legal de terrorismo sino de una posible amenaza, según se describe en art. 154 del Nuevo Código Penal.

“Artículo 154.- Amenaza. Quien advierta, manifieste o anuncie a otro, mediante palabras, escritos, imágenes, gestos o a través de cualquier medio el propósito de inferir un daño a una persona, a sus bienes o a un tercero, en circunstancias que hagan parecer verosímil la materialización del hecho, será culpable de amenaza.” Y las sanciones oscilan dentro de la escala desde 15 días a 5 años según circunstancias agravantes exigidas por la ley.

El principio de legalidad penal impide imputar y sancionar con la ley 267-08 al presunto autor de terrorismo contra el jefe de Estado. Pues, no es un hecho de trascendencia internacional, no hay numerosas víctimas, la ley exige un principio de ejecución y hasta ahora lo que hay son presuntos actos de preparación.

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