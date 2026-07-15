Jóvenes talentos de Punta Cana destacan en el Teatro Nacional

REPRESENTACIÓN DE PUNTA CANA

Los seleccionados fueron Aarón Ernesto Di Lorenzo, de 12 años, violonchelista, y Williams Fariñas, de 18, contrabajista, ambos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Punta Cana.

Los jóvenes formaron parte de una producción sinfónica integrada por 92 músicos, compartiendo escenario con destacados profesionales de la música clásica.

REPERTORIO DE ALTO NIVEL

El concierto incluyó la interpretación de dos piezas emblemáticas del repertorio universal: la Sinfonía n.º 1 “Titán”, de Gustav Mahler, reconocida por su complejidad técnica y riqueza expresiva, y “Fuga y Misterio”, del compositor argentino Astor Piazzolla, considerada una de las obras más representativas de su legado musical.

Para Aarón y Williams, la participación en este importante evento constituye un hito en su desarrollo artístico.

La oportunidad de actuar en uno de los escenarios más prestigiosos del país junto a músicos de amplia trayectoria fortalece su crecimiento profesional y reafirma el impacto positivo de la educación musical en la formación de los jóvenes.

NUEVO LOGRO DE EL SISTEMA PUNTA CANA

La institución destacó que esta participación refleja su compromiso de crear oportunidades para que sus estudiantes accedan a escenarios de alto nivel y continúen desarrollando su talento.

Asimismo, El Sistema Punta Cana felicitó a ambos músicos por representar con orgullo a la organización y agradeció a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, al maestro Amaury Sánchez y al director invitado Luis Gorelik por hacer posible una experiencia que contribuirá significativamente a su formación artística y personal.

an/am