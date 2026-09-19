Jóvenes llaman a participar en política para transformar RD

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SANTO DOMINGO.- Jóvenes vinculados a la política dominicana consideraron que este segmento de la población constituye uno de los principales activos para impulsar las transformaciones que requiere el país y exhortaron a quienes permanecen alejados de la actividad política a involucrarse en los procesos de toma de decisiones.

El presidente del Partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, y la miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Sheila Brito, coincidieron en que la participación de la juventud es fundamental para mejorar la gestión pública y contribuir al desarrollo nacional.

PARTICIPACIÓN JUVENIL

Durante el primer foro “Conectar para Liderar: Juventud, Política y Nuevos Liderazgos”, organizado por la plataforma Política Nueva Generación RD, los participantes destacaron los aportes realizados por jóvenes que han ocupado posiciones en la administración pública.

Los expositores señalaron que la incorporación de nuevas generaciones a la política permite ampliar la participación ciudadana y aportar nuevas perspectivas a la gestión del Estado.

Brito advirtió sobre las consecuencias de la falta de participación política de los jóvenes y sostuvo que cuando este sector se mantiene al margen de la actividad pública, deja las decisiones sobre el futuro del país en manos de otras personas.

NUEVOS LIDERAZGOS

En ese contexto, los participantes llamaron a la juventud a involucrarse activamente en los espacios donde se discuten y definen las políticas públicas, así como a prepararse para asumir responsabilidades en la administración del Estado.

El encuentro tuvo como propósito promover el diálogo sobre la participación de las nuevas generaciones y fomentar liderazgos capaces de incidir en los procesos políticos y sociales del país.

La actividad se realizó en el paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

También participaron la cónsul general de República Dominicana en Chicago, Estados Unidos, Omara Corporán, y Lenin Campos González, alcalde del municipio Las Guáranas, provincia Duarte.

an/am