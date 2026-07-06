José Ramírez se recupera tras una cirugía en la mano derecha

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CLEVELAND — José Ramírez ha progresado de manera constante en su recuperación tras una cirugía en la mano, y el estrella y tercera base de los Cleveland Guardians pronto comenzará a realizar prácticas de bateo.

Sin José Ramírez, los Guardians han logrado mantenerse en la pelea. Getty Images

El jugador, seleccionado siete veces para el Juego de Estrellas, ha estado fuera de acción desde que se le extirpó una parte del hueso ganchoso de la mano izquierda el 16 de junio. Ramírez se lesionó la mano al realizar un swing en un juego contra los Detroit Tigers tres días antes.

Chris Antonetti, presidente de operaciones de beisbol de los Guardians, informó que Ramírez ha estado bateando desde un tee y está programado para comenzar la práctica de bateo con lanzamientos por encima del hombro «en los próximos días».

Antonetti señaló que el plazo de recuperación de 5 a 7 semanas para Ramírez se mantiene sin cambios, y el equipo espera su regreso a finales de este mes, tras la pausa del Juego de Estrellas. Cuando Ramírez —bateador ambidiestro— se sometió al mismo procedimiento en la mano derecha en 2019, regresó a la actividad en 30 días.

Antonetti subrayó que Ramírez aún tiene obstáculos que superar.

«Depende, realmente, de cada caso individual», dijo Antonetti el domingo al ser consultado sobre si el jugador de 33 años podría regresar antes de lo previsto. «Depende de qué tan bien cicatrice la zona de la recuperación, de cuánta molestia sienta en el lugar de la cirugía y de cuándo pueda avanzar hacia la actividad física.

«Hasta ahora, ‘Hosey’ ha cumplido o superado todos esos hitos en el proceso. Así que esperamos estar en el extremo más breve de ese plazo. Pero, una vez más, todavía le queda mucha actividad o muchos objetivos que cumplir de aquí a entonces».

Ramírez, uno de los mejores jugadores de la Liga Americana y con un promedio de bateo de por vida de .278, bateaba apenas .239 con 10 jonrones y 33 carreras impulsadas cuando se lesionó. Lideraba la liga con 24 bases robadas.

Los Guardians han logrado mantenerse en la pelea sin su mejor jugador.

Cleveland llegó al último juego de su serie de cuatro juegos contra Chicago con un récord de 47-43, situándose una milésima de porcentaje detrás de los White Sox (46-42) en la cima de la División Central de la Liga Americana.

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