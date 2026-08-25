Descartan aumento de la tarifa eléctrica en corto plazo en la RD

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SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que el sector eléctrico dominicano no contempla un aumento de la tarifa energética.

Dijo que las autoridades del sector concentran sus esfuerzos en mejorar el desempeño del sistema, ampliar la oferta y reducir las pérdidas de las empresas distribuidoras.

Santos, quien también preside el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), explicó que la posibilidad de realizar ajustes tarifarios figura en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, pero aclaró que esto no implica una decisión ni un proceso en marcha para aplicarlos.

PRIORIDAD EN FORTALECER EL SISTEMA

El funcionario señaló que la agenda inmediata del Ministerio de Energía y Minas y de las instituciones del sector está enfocada en lograr una evolución favorable del sistema eléctrico, mediante la incorporación de nueva generación y una mayor eficiencia en la distribución.

Indicó que las autoridades buscan fortalecer la sostenibilidad y calidad del servicio, atendiendo de manera simultánea los principales desafíos que enfrenta el sector.

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

Santos destacó además las acciones dirigidas a reducir las pérdidas técnicas y comerciales de Edenorte, Edesur y EDE Este, consideradas uno de los principales retos del sistema eléctrico y un factor que afecta sus resultados financieros.

Explicó que se trabaja en el mejoramiento de las redes de distribución, el aumento de la eficiencia operativa, el fortalecimiento de la medición y la regularización de usuarios.

El ministro sostuvo que la sostenibilidad del sector requiere avances integrales en generación, transmisión, distribución, eficiencia y gestión, y no depende de una sola variable.

an/am