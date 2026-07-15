Historiador Joan Ferrer asume la Dirección General de Museos

Santo Domingo, 15 jul (EFE).- El abogado, historiador, genealogista e investigador Joan Ferrer asumió este martes la Dirección General de Museos, tras ser juramentado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, con el compromiso de fortalecer el sistema museístico nacional mediante la preservación del patrimonio, la innovación, la investigación y una mayor vinculación de los museos con la ciudadanía.

Durante el acto de toma de posesión, Ferrer explicó que su gestión estará sustentada en seis ejes estratégicos: el fortalecimiento de la protección y proyección del patrimonio cultural; la accesibilidad, democratización e innovación de los espacios museísticos y la sostenibilidad financiera e institucional.

Así como: la implementación de un modelo de gestión estandarizado y colaborativo; la promoción de la identidad nacional y el diálogo internacional, y el impulso a la investigación y la producción de conocimiento.

TRABAJOS COORDINADOS CON ENTIDADES DE AREA

Asimismo, destacó la importancia de desarrollar una agenda de trabajo coordinada con el Ministerio de Cultura y los distintos actores del sector para fortalecer la conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio museístico de la República Dominicana.

Ferrer, quien sustituye en el cargo al sociólogo y escritor Carlos Andújar, posee una maestría en Genealogía y Archivística por la Universidad de Córdoba (España), además de estudios especializados en paleografía, arqueología y relaciones internacionales.

También es investigador asociado del Dominican Studies Institute de la City University of New York (CUNY) y ha integrado diversas instituciones académicas nacionales e internacionales, entre ellas la Academia Dominicana de la Historia y la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

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