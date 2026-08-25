Jimmy Llibre busca repetir la hazaña de ganar Road America

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Después de dos meses alejado de la competencia, el piloto dominicano Jimmy Llibre se prepara para regresar a las pistas con renovada motivación y el objetivo de repetir la victoria que consiguió la pasada temporada en el circuito Road America.
Llibre volverá a la acción el próximo 27 de agosto en uno de los escenarios más exigentes de su calendario internacional, donde buscará nuevamente colocar a República Dominicana en lo más alto del automovilismo.
El piloto aseguró que aprovechó el período fuera de competencia para intensificar su preparación física y técnica, mediante sesiones de gimnasio, análisis de datos y un estricto régimen de disciplina.
“Estos dos meses fuera de competencia los usé para prepararme al máximo, entre gimnasio, revisión de data y mucha disciplina fuera de la pista”, expresó Llibre.
Durante este período, también participó en jornadas de coaching junto a su equipo ACI Motorsport, experiencia que le permitió mantenerse vinculado al ambiente competitivo y contribuir al desarrollo de otros pilotos.
Como parte de su preparación, Llibre sostuvo además encuentros con varios de sus patrocinadores, a quienes visitó personalmente para agradecerles el respaldo que han brindado a su carrera deportiva.
“Hoy me siento más cerca que nunca de la versión que quiero llevar a la pista, listo para dar la pelea y, sobre todo, positivo”, manifestó.
En busca de repetir la hazaña
La próxima carrera tendrá un significado especial para el automovilismo dominicano, ya que Llibre será el único piloto latinoamericano que competirá en la categoría PRO.
Road America guarda además un recuerdo especial para el piloto criollo. Fue precisamente en este circuito donde consiguió un triunfo durante la pasada temporada, resultado que permitió que la bandera dominicana volviera a ondear en lo más alto de una competencia internacional.
Con una preparación que ha combinado trabajo físico, análisis de datos, coaching y disciplina, Llibre afrontará el compromiso convencido de que los dos meses de pausa no representaron un alejamiento de las pistas, sino una oportunidad para regresar en mejores condiciones.
El piloto agradeció especialmente el respaldo de Banreservas, Baldom, Arroz Campos, Don Pollo, Crisol, Ministerio de Turismo, Ground Burger, Laboratorio Mallen, Hospital HOMS, Típico Bonao, AFP Reservas, Segurnet, Móvil RD, Espaillat Motors, Seguros Reservas, Chatt Porsche y Porsche Center Santo Domingo, cuyo apoyo ha sido fundamental para su participación en el campeonato.
Llibre llegará a Road America con un objetivo definido: competir por la victoria y volver a hacer historia para el automovilismo de República Dominicana.
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