Jesús Madé, prospecto sellará récords en la Liga Dominicana

Jesús Madé, nativo de San Cristóbal, está señalado como el prospecto número uno de las Grandes Ligas. Pertenece a los Cerveceros de Milwaukee, los campeones mundiales.

Con seis pies y una pulgada, puede jugar con destreza y seguridad la intermedia, el short y la tercera.

Con los Tigres del Licey, la estampa de Madé como jugador élite está avalada por 44 turnos, 7 anotadas, 14 hits, un doble, un jonrón (en su primer turno), 7 impulsadas y promedio de .318.

El béisbol surgió como una manera de demostrar la superioridad de unos hombres sobre otros; se compite contra uno mismo o contra los demás.

El joven puede ser pieza clave para sellar un triunfo con su bate, su defensa o su velocidad.

BATEADOR FANTASMA: El 11 de noviembre de 1996, los Leones del Escogido derrotaron a las Estrellas Orientales con pizarra de dos carreras por una. Así de sencillo, el resultado no tiene nada de raro ni de extraordinario. Pues no, este juego tiene un elemento raro y ocurrió en el octavo inning, cuando les tocó batear a los melenudos. La dirigencia de los Leones anunció que pondría un emergente por Sergio Méndez, pero el bateador nunca se presentó al pentágono y el árbitro principal, Jeffrey Patterson, cantó tres strikes seguidos y ponchó al bateador fantasma.

Un día como hoy 1955: En un encuentro de Licey y Escogido, en el tercer episodio, el lanzador azul Jehosie Heard recibió un pelotazo de Eugene Host. El golpe fue tan fuerte que obligó a los masajistas a prolongar su trabajo. La dirigencia azul mandó un corredor emergente, lo que era correcto. Lo raro fue que en el inning siguiente el mando del Escogido permitió que Jehosie Heard regresara a lanzar, en un hecho sin precedentes. 1965: Sandy Koufax, con un récord de 26-8, una efectividad de 1.73 y la cifra récord de 382 ponches, es nombrado ganador del Premio Cy Young por votación unánime. 1967: Jim Lonborg, de Boston, quien tuvo un récord de 22-9 con 246 ponches para los campeones de la Liga Americana, es nombrado ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana. 1970: Bob Gibson gana el premio Cy Young de la Liga Nacional con una ventaja de 118-51 sobre Gaylord Perry de los Giants. Gibson registró un récord de 23-7 con los Cardenales. 1981: El relevista de los Brewers, Rollie Fingers (28 salvamentos, 1.04 de efectividad), gana el premio Cy Young de la Liga Americana, obteniendo 22 de los 28 votos posibles para el primer lugar. Los otros seis son para Steve McCatty de Oakland. of-am