Jefe Ejército haitiano admite bandas están mejor armadas

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Puerto Príncipe, 25 ago (Prensa Latina) .- Los bandidos que integran las pandillas armadas en Haití están hoy mejor armados que las fuerzas de seguridad, afirmó el jefe del Ejército, Derby Guerrier.

El líder de las Fuerzas Armadas describió las debilidades de la institución durante una intervención centrada en «las amenazas internas contra la estabilidad del Estado», según el periódico Le Nouvelliste.

Los mayores problemas para enfrentar a esos grupos criminales radican en que el armamento de estos supera tanto al de la Policía Nacional como al de las Fuerzas Armadas, subrayó el teniente general al intervenir en un foro de esas fuerzas sobre el tema.

El jefe militar describió la posesión de armas pesadas por parte de las pandillas entre los factores más importantes «que generan amenazas contra el gobierno y la población».

Según el comandante en jefe del Ejército, esto explica en gran medida los resultados desiguales obtenidos por las fuerzas de seguridad en las operaciones contra los bandidos, agregó Le Nouvelliste.

«Haití se enfrenta -precisó Guerrier- a grupos armados bien organizados, que operan entre la población civil y convierten a barrios enteros en refugios, mediante el terror y el uso de armamento automático pesado».

Según el diario, más allá de esta observación, el militar lanzó un claro llamado a fortalecer al ejército con mayor equipamiento y suministros, «solicitudes a veces teñidas de nostalgia por las antiguas fuerzas armadas».

Guerrier aludió también a la imagen de un Estado fallido, con infraestructuras vulnerables o fuera del control de las autoridades, como puertos, aeropuertos, depósitos de combustible y centrales eléctricas y de comunicaciones.

dfm/apb