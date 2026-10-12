Jefe de Seguridad Nacional EU promete divulgar videos ICE

WASHINGTON.- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, prometió divulgar las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) involucrados en el tiroteo ocurrido en El Bronx, Nueva York, una vez concluya la investigación del FBI y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Durante una entrevista en el programa Face the Nation, de CBS, emitida este domingo, Mullin defendió la actuación de los agentes federales y responsabilizó al conductor herido, identificado como Óscar Belgal, de haber puesto en peligro a su hijo de cinco años durante el operativo.
«Cuando concluya la investigación, divulgaremos toda la información», afirmó el funcionario al ser consultado sobre cuándo se publicarían las imágenes de las cámaras corporales que portaban los agentes.
La moderadora, Margaret Brennan, le recordó que las imágenes de seguridad difundidas por la Policía de Nueva York muestran a un hombre vestido de civil acercándose con un arma desenfundada a un vehículo y rompiendo una de sus ventanas.
Brennan pidió aclarar qué ocurrió durante el operativo y cuándo se conocerían las grabaciones de los agentes federales. Mullin respondió que el video disponible corresponde a una cámara instalada en un poste y que no capta audio ni otros ángulos donde se observa a varios agentes acercándose al conductor.
El funcionario sostuvo que los agentes conocían los antecedentes penales de Belgal y sabían que existía la posibilidad de que estuviera armado. También afirmó que las autoridades habían intentado detenerlo el mes anterior, pero el hombre logró evadirlas.
Mullin enumeró entre sus antecedentes cuatro cargos de robo grave, dos de agresión grave, hurto grave, agresión menor, posesión de armas, posesión de bienes robados y dos cargos graves relacionados con drogas peligrosas. También le atribuyó vínculos con pandillas.
Aseguró que los agentes se acercaron al vehículo, llevaban sus identificaciones visibles y dieron órdenes legales para que el conductor saliera, actuando como otros equipos encubiertos de las fuerzas de seguridad.
«Decidió acelerar e intentar evadirlos de nuevo», afirmó Mullin, quien agregó que los agentes habían tomado precauciones para evitar esa situación.
El secretario responsabilizó al conductor por la presencia del niño en medio del incidente y calificó su comportamiento de egoísta.
LOS AGENTES NO SABÍAN QUE HABÍA UN NIÑO EN EL AUTOMÓVIL
Brennan preguntó cómo era posible que los agentes, que llevaban tiempo vigilando al sospechoso y conocían sus antecedentes, no hubieran advertido que un menor viajaba en el vehículo.
Mullin reconoció que los funcionarios desconocían que el niño estaba dentro del automóvil.
«Conocíamos su rutina, pero no sabíamos que el niño de cinco años estaba en el vehículo», explicó. A continuación, insistió en que Belgal sí sabía que su hijo lo acompañaba y que, en su opinión, debió haber salido del automóvil para protegerlo cuando los agentes le dieron las órdenes.
El secretario afirmó que nunca habría puesto a sus propios hijos en una situación semejante.
CRÍTICAS AL ALCALDE DE NUEVA YORK
El secretario también cuestionó la reacción del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien había criticado el operativo federal.
Mullin comparó la respuesta del alcalde con la que dieron las autoridades locales al apuñalamiento de un agente de la Policía de Nueva York ocurrido una semana antes en el mismo vecindario. Afirmó que ni Mamdani ni la gobernadora Kathy Hochul habían ofrecido una rueda de prensa para denunciar ese ataque.
Brennan lo interrumpió para señalar que ambos funcionarios habían emitido un comunicado y visitado al policía en el hospital. Mullin reconoció la corrección, pero mantuvo sus críticas a la respuesta de las autoridades locales.
El funcionario sostuvo que Belgal nunca debió haber estado en libertad. Afirmó que las autoridades federales habían solicitado a la ciudad que se lo entregara cuando estuvo bajo su custodia y señaló que el hombre se encontraba en libertad condicional.
«Es un inmigrante ilegal. Nunca debió haber estado en la calle», dijo Mullin.
ESPEREMOS QUE ALGUIEN LE LEA A ABINADER !
Hace una semana solicite a Abinader qué enviara militares de la Fard , Ejército, Armada, Policía, Ministerio Público, Medio Ambiente, Seguridad Nacional a Andres Boca Chica , calle EL Peso ,Camineros zona invadida por el bajo mundo , Narcos ,Violadores , Invasores , INDOCUMENTADOS Y NUNCA SE VE A INMIGRACION ya que EL COMANDO Boca Chica lo tiene prohibido y PROTEGE CRIMINALES !
MUY BIEN MI PRESIDENTE LIBANES. AHORA CUBRETE DE GLORIA, Y ANIQUILAS LAS GUERRILLAS URBANAS DE ATRACADORES, Y SUS ALIADOS HAITIANOS, EL NAVEGANTE MARITIMO
BA BO SO.
Tenemos que estar vivos , para seguir escuchando tantas mentiras, Luis Abinader afirma haber sacado los domincanos del hambre, mientras más de 4 millones de Dominicanos viven en la pobreza extrema.
Jefe:
¿Por qué han aumentando las remesas que envia la diáspora dominicana a sus familiares, amigos y relacionados que viven en República Dominicana?
Para «mitigar» el hambre.
Esa es la realidad.
Dr. Raúl Hernández P.
Tus jabladurias dichas por allá esta bien pero en RD nadie ni siquiera muchísimos prm te creen.
No pero….. en serio??? Tantos dominicanos que solo comen 1 vez al dìa y se acuestan sin cenar ….y este señor dice semejante falacia !! Vemos nuestras calles llenas de indigentes que ni un hospital psiquiátrico tienen y este señor dice semejante falacia !! Eso tiene doble filo estar presumiendo que en RD hay abundancia , luego quieren que los dominicanos carguemos con el desorden haitiano con eso de que tenemos y nos sobra . Asì nooo
SEÑOR presidente Abinader esos comedores económicos los haitianos son los más beneficiados, usted ves que los haitianos buscan dos platos cada uno y eso es uno para la comida y el otro para cena, en una fila usted ves 10 haitianos y un solo dominicano, quite eso mejor y esa comida que la venda INESPRE crudas a muy bajo precio, eso sí es velar por la gente.
Dios bendito ya veo que la mayoría de los líderes mundiales le está afectando el poder de hablar sin pensar y ver la realidad, aunque sí salieron del hambre es porque trabajan para el gobierno
El primer gobierno de Leonel, y los de Luis son los mejores. Nunca es cobrado un cheque de nigun gobierno. No soy politico, fui del PRD antes que miguelito lo convirtiera en una letrina.
Ese payaso de presidente hay que la prueba para saber si usa droga
Algunos dominicanos para estar bien de tener una botella, cobrar, la razon que los haitianos se han apoderado del mercado laboral, porque los dominicanos no quieren trabajar. tienen sus mentes en USA, viviendo en RD. En USA Tambien hay pobres.
Que payaso es este hombre la boca dice todos los hechos son otros este mafioso narcotraficantes se cree que el nosotros el pueblo en sus mayoría les creemos yo creo que el esta fumao o huele
y todavía, la… tayota, sigue… con esa narrativa… de haber acabado… con el hambre… y tan lejo, es peor… buen cínico…
Tu mayor orgullo debe ser que en seis años este ha sido el gobierno más corrupto de la historia !!!!!
No solo libro el país del hambre, pero también del narcotrafico, la delincuencia y la pobreza. En el concurso de los más mentirosos presidentes del mundo ya Abinader se lo ganó.
Quería reírme, pero el hambre que tengo no me deja.
Ja, ja, ja…..
Presidente Abinader . Usted dejó el patio ardiendo en su país . Las Fuerzas Armadas Dominicanas han incurrido en alta traición a la patria, vendiéndoles a las bandas haitianas, las municiones que deben usar para protege la soberanía nacional , y la seguridad de los dominicanos. Lo que corresponde que usted haga es destituir los cuatro jefes de los cuerpos castrenses . Hagan el cálculo y verán que es un negocio de más de RD$180,000,000.00,
De ser cierto eso es verdadera traicion a la patria, por tanto pasible de ejecuciones sumarias. A pesar de que cierto accionar de esos grupos represivos del gobierno no debe sorprendernos, dada nuestra aciaga historia con los mismos siempre del lado de los intereses mas oscuros, incluyendo de invasores como ocurrio en abril del 1965 y del 1984. Mas reciente vemos como dan la espalda a la ciudadania decente y a nuestros historicos hermanos latinoamericanos para aliarse con grupos de poder de extrema derecha con el aval presidencial…
😂😂😂😂😂😂😂😂
Hasta me iba a reir pero ni gana tengo
Qué barbaridad ese hijo de la gran p*** tiene que estar loco.
que cosa se va a roma hablar mentiras no respeta
Jajajaja será que sacò a los haitianos de haitì y les construó varios comedores económicos con el sudor del pueblo Dominicano, no hables tantas mentiras. Al pueblo Dominicano se lo está llevando el mismo demonio.
El papel aguanta todo sr Luis Coca, eso es mentira, esos son datos aportados por el mismo gobierno a la FAO, quien dijo que con 1500 pesos de una tarjeta solidaridad una persona come tres veces al dia por 30 dias?
Diga cual es el costo de la canasta del primer quintil, si los que tienen la tarjeta solidaridad y los que ganan el mimino o menos la cubren entonces usted tiene razon.
Más 594 mil adultos mayores trabajan en Rep. Dominicana……………..Y ESTOS NO LE DA HAMBRE??????Y PORQUE TIENEN QUE A=SALIR A TRABAJAR SI TIENEN MAS DE 60?????MUY SIMPLE….SI NO TRABAJAN…NO COMEN.
Fomo
Que tipo tan ridículo este mientes el país está sumergido en crisis alimentaria nunca visto
POR ESO ES QUE HAY QUE PONER UN GOBERANTE DE DERECHA, COMO ESTA PASANDO EN TODA AMERICA, POR QUE MIREN LOS HIPOCRITAS Y MENTIROSOS QUE SON ESTOS IZQUIERDISTAS SOCIALISTAS GLOBALISTAS WOKE, TRAIDORES DE LA PATRIA.
Perla, Abinader es extrema derecha. No confunda echándole toda la vaina a la izquierda. Nunca un izquierdista se prestaría para tan estupidas mentiras.
De que rayos hablas? Como un pelele subdito y fiel sirviente del descerebrado Donald Trump puede ser considerado socialista, liberal o progresista. Abinader siempre le ha chupado los cabos a la derecha recalcitrante, sanguinaria y asesina, recuerdas su ‘amistad’ con Ruddy Guilliany? Has leido de la expulsion de diplomaticos cubanos? Olvidaste su batalla verbal con el hermano gobierno venezolano? Nunca leiste acerca de su apoyo irrestricto del bestial genocidio palestino por parte de la satanica entidad sionista representada por las criminales fuerzas armadas de Israhell? Se puede ser mas derechista de ahi? Educate…..!
SERA A LOS HAITIANOS QUE SACO DEL HAMBRE Y LLENO LAS ESCUELAS DOMINICANA DE HAITIANOS. DIOS MIO QUE IMPOTENCIA!
este periodico no tiene verguenza de publicar semejante MENTIRA !!
Baboooooooosoooooooooo
Mitómano Mitómano Mitómano Mitómano Mitómano Mitómano, se van o se van Mitómano Mitómano Mitómano Mitómano.
De tu casa y de los funcionarios tuyos, Cínico .
Bla Bla Bla Bla.