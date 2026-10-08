JCE y Fuerza del Pueblo afinan nuevo sistema contable político

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SANTO DOMINGO— La Junta Central Electoral (JCE) y la Fuerza del Pueblo (FP) avanzaron en los detalles para implementar el nuevo sistema de contabilidad obligatorio para las organizaciones políticas.

Una delegación del organismo electoral, encabezada por Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, director de Control Financiero de Partidos, sostuvo una jornada de trabajo con autoridades y personal administrativo de la FP.

El encuentro fue coordinado con el secretario general de la organización, Antonio Florián, y estuvo centrado en los procedimientos que deberán aplicar para utilizar la nueva herramienta digital.

Durante la reunión fueron revisados los mecanismos normativos relacionados con el registro, control y desembolso de recursos, así como los procesos de respaldo técnico de las operaciones financieras.

Espiñeira Ceballos estuvo acompañado por Edgar Jeremías Rodríguez Pineda, subdirector de la Dirección de Control Financiero de Partidos de la JCE, además de técnicos de ambas instituciones.

La iniciativa busca establecer procedimientos uniformes para el manejo y registro de las operaciones económicas de las agrupaciones políticas, conforme a las disposiciones electorales vigentes.

dh/am