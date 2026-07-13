JCE supera 2 millones de cédulas renovadas en solamente 90 días

Directivos de la JCE mientras entregaban la cédula ´dos millones´ a la ciudadana Mejía Mercedes, durante un acto en La Romana

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LA ROMANA, Repùblica Dominicana, 13 de julio.- La Junta Central Electoral (JCE) alcanzó la entrega de 2 millones de cédulas de identidad y electoral en su nuevo formato, apenas 90 días después del inicio del proceso nacional de renovación, que comenzó el pasado 12 de abril.

El hito fue alcanzado en el centro de cedulación de La Romana, donde este sábado recibió su documento la ciudadana Ana María Mejía Mercedes de Cedeño, quien se convirtió en la dominicana número dos millones en obtener la nueva cédula. La acompañó su esposo, Ernesto Cedeño de la Rosa.

ACTO CONMEMORATIVO

Con motivo de este logro, el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, encabezó un acto conmemorativo en esta provincia, acompañado por la miembro titular del Pleno y coordinadora de la zona Este, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán; la encargada del centro de cedulación de La Romana, Marileidy Sepúlveda; la secretaria adjunta, Daira Patricia Berroa, y otros colaboradores de la institución.

Durante la actividad, Jáquez Liranzo destacó que la nueva cédula representa un documento de identidad con tecnología de última generación, altos estándares de seguridad y una visión orientada hacia el futuro.

«Hoy, a las 8:05 de la mañana, aquí en este centro de cedulación se entregó la cédula número dos millones. Este reconocimiento simboliza el compromiso cívico de una ciudadana que acudió a renovar su documento de identidad», expresó el presidente de la JCE.

Asimismo, exhortó a la población a realizar el proceso de renovación con anticipación para evitar contratiempos y continuar fortaleciendo el avance del programa de cedulación.

Por su parte, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán agradeció a Ana María Mejía Mercedes por responder al llamado de la institución y reconoció el compromiso del personal del centro de cedulación de La Romana, cuyo trabajo contribuyó al logro alcanzado.

ENTREGAS POR SEXOS y EDADES

Al cierre del informe, la JCE reportó que del total de 2,001,006 cédulas entregadas, 1,004,502 fueron a mujeres y 996,504 a hombres.

Las estadísticas indican que el grupo de edad entre 31 y 35 años registra la mayor cantidad de renovaciones, con 211,810 documentos entregados, seguido por las personas de 36 a 40 años, con 198,558, y las de 26 a 30 años, con 191,293. En tanto, los ciudadanos de 70 años o más suman 163,257 renovaciones.

En el ámbito territorial, la provincia Santo Domingo encabeza el proceso con 387,138 cédulas entregadas, seguida por el Distrito Nacional, con 283,298, y Santiago, con 200,452.

En el exterior, Estados Unidos lidera las renovaciones con 39,662 documentos, principalmente en Nueva York, Nueva Jersey, Orlando y Massachusetts. Le siguen España, con 13,151; Antillas Menores, con 3,543; Italia, con 2,613; Panamá, con 2,265; Canadá, con 1,664; Países Bajos, con 1,502; Santiago de Chile, con 1,299; y Suiza, con 1,069.

En La Romana, provincia donde se alcanzó la cifra histórica, ya se han emitido 64,604 nuevas cédulas, de las cuales 50,759 corresponden al municipio cabecera.

sp-am