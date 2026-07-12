Composición química de la nueva cédula de RD (OPINION)

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La nueva cédula de identidad dominicana es un documento que representa un gran avance tecnológico y químico, lo que le confiere mayor seguridad y durabilidad. Para comprenderlo, es conveniente analizar de qué está hecha y compararla con la cédula anterior.

La cédula anterior (la que actualmente está siendo sustituida) está fabricada de PVC (policloruro de vinilo), un plástico de los más comunes que son utilizados para la fabricación de lonas, cortinas de baños, juguetes, tubos de plomería, tarjetas de crédito y envases de diversa naturaleza. El PVC es flexible y económico, pero su resistencia mecánica y química es limitada: se daña con facilidad con el roce, la luz solar y el calor. Los datos impresos que contiene, suelen borrarse con el uso cotidiano.

En contraste, la nueva cédula está construida en policarbonato, un tipo de plástico derivado del bisfenol A y el fosgeno (o carbonatos equivalentes). La estructura química de la nueva cédula se basa en enlaces éster-carbonato (-O-(C=O)-O-) que confieren gran estabilidad térmica y resistencia química.

En la fabricación se utilizan hasta nueve capas diferentes que se unen mediante una moderna tecnología (fusión térmica por laminación), lo cual impide que cualquier persona pueda alterar el documento sin tener que destruirlo. Esto es, se dificulta realizar cualquier tipo de alteración en los datos sin que queden huellas evidentes.

Es importante que se sepa que las propiedades químicas y físicas del policarbonato le confieren especial resistencia mecánica, lo que hace que la nueva cédula soporte impactos y deformaciones sin romperse, y al mismo tiempo, tenga prácticamente el triple de vida útil cuando se le compara con la anterior.

Además, el policarbonato es mucho más estable que el PVC térmicamente hablando. En otras palabras, mantiene sus propiedades aun cuando se alcanzan temperaturas cercanas a 150 °C, evitando que se deforme con el calor.

Resistencia

La resistencia química es otra importante característica que acompaña la nueva cédula. Esto significa que no se daña fácilmente cuando se pone en contacto con los líquidos de uso común. Este aspecto conjuntamente con la impresión láser impide que se utilicen disolventes para borrar y alterar datos en una cédula que ya ha salido de la Junta Central Electoral.

En síntesis, este nuevo material convierte la nueva cédula dominicana en un documento más seguro, duradero y resistente, alineado con estándares internacionales.

Sin embargo, las autoridades han sido claras: este documento se debe usar únicamente para identificar a una persona. No debe emplearse como cuchillo para cortar pasteles ni otros alimentos, ni como herramienta para abrir puertas cerradas.

Cada ciudadano es responsable de cuidar su cédula. Recuérdese que este nuevo documento permite que la República Dominicana esté más acorde con los documentos de identidad estándares internacionales actuales. ¡Cuidar la nueva cédula es cuidar la identidad nacional!

huco71@gmail.com

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