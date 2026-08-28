JCE elimina mes de cumpleaños para obtener la nueva cédula

SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) abrirá desde este viernes el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad y electoral sin restricciones, por lo que los ciudadanos ya no tendrán que esperar al mes de su cumpleaños para realizar el trámite.

El anuncio fue realizado este jueves por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, durante un acto en el que el organismo informó que ya superó los tres millones de ciudadanos con el nuevo documento.

“Precisamente acabamos de anunciar que a partir de mañana es abierto sin restricciones”, declaró Jáquez, quien exhortó a la población a no esperar los últimos meses para completar el proceso.

MÁS DE TRES MILLONES

De acuerdo con las cifras presentadas por la JCE, hasta el momento han sido entregadas 3,066,520 nuevas cédulas, equivalentes al 35.8 % de una meta de 8,569,272 ciudadanos.

A esta cifra se suman 164,970 documentos que ya fueron capturados y están disponibles para su personalización y entrega. Con ambos grupos, el organismo sitúa el avance del proceso en 37.7 %.

Todavía quedan 5,337,782 ciudadanos pendientes de renovar el documento.

Santo Domingo encabeza la cantidad de cédulas entregadas, con 678,211; seguido por el Distrito Nacional, con 334,842, y Santiago, con 326,188. San Cristóbal registra 176,857 y La Vega, 132,531.

En el exterior han sido entregadas 136,961 cédulas, de las cuales 76,593 corresponden a mujeres y 60,368 a hombres.

OPERATIVOS Y FACILIDADES

La decisión de eliminar la restricción del mes de cumpleaños se produce luego de que la JCE ampliara progresivamente las facilidades para agilizar la renovación, incluyendo operativos especiales en diferentes comunidades del país.

Entre los lugares donde se han realizado jornadas figuran Juan López, en Moca; Cumayasa, en Villa Hermosa; El Ciruelillo, en San Francisco de Macorís; Las Barias, en Azua; Sabaneta, en San Juan de la Maguana; Villa Elisa, en Guayubín; San Francisco de Jacagua, en Santiago; la UASD de Barahona y Pantoja, en Los Alcarrizos.

Jáquez recordó que el 1 de abril de 2027 comenzará una nueva etapa, cuando la cédula anterior dejará de ser aceptada y se aplicará una “inhabilitación civil” a quienes no dispongan del nuevo documento.

La nueva cédula incorpora más de 100 medidas de seguridad, está fabricada en policarbonato de alta resistencia e incluye tecnología láser, foto fantasma, microtexto, imagen láser cambiante y un chip criptográfico para almacenar y autenticar información.

La JCE sostiene que el proceso permitirá fortalecer la identidad, el registro civil y la integridad del padrón electoral.