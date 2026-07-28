JCE elimina cedulación en diez centros desde el 1 de agosto

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La JCE dijo este 27 de julio del 2026 que la medida será a partir del primero de agosto.
  • Por EFE
  • Fecha: 28/07/2026
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Santo Domingo, 27 jul (EFE).- La Junta Central Electoral (JCE) informó este lunes que, a partir del 1 de agosto, modificará el horario de atención en diez centros de cedulación de servicio extendido, que operarán de lunes a domingo entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 de la medianoche, con lo que dejará de ofrecer servicios durante la madrugada.

La medida se aplicará en los centros ubicados en Barahona, Herrera, el Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.

La JCE indicó que el cambio busca ampliar la cobertura y facilitar el acceso de la población a los servicios de cedulación, y precisó que las personas con citas programadas entre la medianoche y las 7:00 de la mañana podrán acudir a cualquiera de esos centros dentro del nuevo horario, sin importar el mes de su cumpleaños.

an/am

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