PLD acusa a Abinader de haber incumplido promesas hizo 2020

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó al presidente Luis Abinader de haber incumplido las principales promesas que planteó durante la campaña electoral de 2020.

En una rueda de prensa encabezada por su secretario general, Johnny Pujols, la organización opositora aseguró que, a seis años del inicio de la gestión de Abinader, el Gobierno no logró reducir el precio de los alimentos, disminuir la delincuencia ni establecer una política efectiva de «cero tolerancia» contra la corrupción.

Afirmó que, en lugar de disminuir, los precios de productos básicos de la canasta alimentaria han registrado incrementos desde 2020 y citó alzas en artículos como el arroz, las habichuelas, el aceite de soya y distintos tipos de carne.

En materia de seguridad, consideró que no se ha producido la reducción del 50 % de la delincuencia prometida por el mandatario y señaló que en los últimos años han salido a la luz casos de presunta corrupción y de criminalidad organizada que involucran instituciones públicas y funcionarios o personas vinculadas al oficialismo.

Asimismo, cuestionó la promesa de «cero tolerancia» y mencionó, entre otros, el presunto fraude investigado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), del que responsabilizó al Gobierno.

Sostuvo que la gestión de Abinader presenta una «brecha entre la promesa y el resultado» y afirmó que la confianza ciudadana depende del cumplimiento de los compromisos asumidos y de una evaluación transparente de los resultados.