Fallece mayor general retirado Héctor Enrique Lachapelle Díaz

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SANTO DOMINGO.- Falleció este domingo a los 87 años el mayor general retirado Héctor Enrique Lachapelle Díaz, una figura destacada de la Revolución Constitucionalista de Abril de 1965.

La información ha sido confirmada por varios medios dominicanos.

Lachapelle Díaz se desempeñó como jefe de operaciones del Gobierno constitucionalista de la República en Armas, encabezado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, y participó en episodios fundamentales como la batalla del Puente Duarte, la toma de la Fortaleza Ozama y los combates de junio de 1965.

Además de militar, fue educador e historiador. Nació el 25 de febrero de 1939 en Villa Altagracia y en 2013 el Senado de la República lo declaró “Hijo Meritísimo de la Patria” por sus aportes al país.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su fallecimiento ni los detalles de sus honras fúnebres.

Fue uno de los oficiales constitucionalistas que desempeñaron un papel relevante en la defensa del orden constitucional en 1965.