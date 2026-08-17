51.3 % aprueba gestión de Luis Abinader y 47 % la desaprueba

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SANTO DOMINGO.- La popularidad del presidente Luis Abinader resiste mejor que la valoración de su gobierno y de sus funcionarios, aunque en un escenario marcado por una opinión pública prácticamente dividida y escasas expectativas de mejoría, según la más reciente encuesta de ACD Media.

El estudio coloca la aprobación del Gobierno en 51.3 %, frente a 47 % que lo desaprueba.

Al evaluar específicamente el trabajo de Abinader, el 50.2 % ofrece una opinión positiva y el 48.2 % negativa. Se trata de una mayoría estrecha, separada por apenas dos puntos.

Según el estudio, un 11.2 % califica la gestión como muy buena y un 39 % como buena, mientras que un 37.9 % la considera mala y un 10.3 % muy mala. Un 1.6 % no supo o no respondió.

GABINETE PEOR VALORADO

El panorama cambia al medir al gabinete. Solo el 42.7 % valora positivamente su desempeño, mientras el 53.5 % lo considera negativo. Abinader supera así en 7.5 puntos la valoración positiva de sus funcionarios, una diferencia que sugiere que conserva un capital político propio que no se transfiere automáticamente a su equipo.

Abinader también conserva fortalezas personales. Entre los últimos cuatro presidentes aparece como el más honesto, con 35.9 %; el más preocupado por el pueblo, con 35.1 %, y el que inspira mayor confianza, con 34.6 %.

Leonel Fernández encabeza, sin embargo, la percepción de preparación, con 46.9 %, y Danilo Medina la de eficiencia, con 36.5 %.

En cuanto al cumplimiento de promesas, Abinader lidera con 26.8 %, seguido por Danilo Medina con 24.1 %, Leonel Fernández con 14 % e Hipólito Mejía con 9 %. Un 26.1 % no supo o no respondió.

PESIMISMO SOBRE EL FUTURO

El principal desafío aparece en las expectativas. El 48.7 % valora positivamente la situación actual del país y 49.5 % negativamente, pero solo 18.7 % espera que mejore. Un 36.6 % cree que estará peor y 42.3 % que seguirá igual.

En otras palabras, casi ocho de cada diez dominicanos no esperan una mejoría en el corto plazo.

La encuesta fue realizada del 8 al 11 de agosto de 2026, con una muestra nacional de 1,200 personas y un nivel de confianza de 95 %.