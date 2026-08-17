51.3 % aprueba gestión de Luis Abinader y 47 % la desaprueba

SANTO DOMINGO.- La popularidad del presidente Luis Abinader resiste mejor que la valoración de su gobierno y de sus funcionarios, aunque en un escenario marcado por una opinión pública prácticamente dividida y escasas expectativas de mejoría, según la más reciente encuesta de ACD Media.
El estudio coloca la aprobación del Gobierno en 51.3 %, frente a 47 % que lo desaprueba.
Al evaluar específicamente el trabajo de Abinader, el 50.2 % ofrece una opinión positiva y el 48.2 % negativa. Se trata de una mayoría estrecha, separada por apenas dos puntos.
Según el estudio, un 11.2 % califica la gestión como muy buena y un 39 % como buena, mientras que un 37.9 % la considera mala y un 10.3 % muy mala. Un 1.6 % no supo o no respondió.
GABINETE PEOR VALORADO
El panorama cambia al medir al gabinete. Solo el 42.7 % valora positivamente su desempeño, mientras el 53.5 % lo considera negativo. Abinader supera así en 7.5 puntos la valoración positiva de sus funcionarios, una diferencia que sugiere que conserva un capital político propio que no se transfiere automáticamente a su equipo.
Abinader también conserva fortalezas personales. Entre los últimos cuatro presidentes aparece como el más honesto, con 35.9 %; el más preocupado por el pueblo, con 35.1 %, y el que inspira mayor confianza, con 34.6 %.
Leonel Fernández encabeza, sin embargo, la percepción de preparación, con 46.9 %, y Danilo Medina la de eficiencia, con 36.5 %.
En cuanto al cumplimiento de promesas, Abinader lidera con 26.8 %, seguido por Danilo Medina con 24.1 %, Leonel Fernández con 14 % e Hipólito Mejía con 9 %. Un 26.1 % no supo o no respondió.
PESIMISMO SOBRE EL FUTURO
El principal desafío aparece en las expectativas. El 48.7 % valora positivamente la situación actual del país y 49.5 % negativamente, pero solo 18.7 % espera que mejore. Un 36.6 % cree que estará peor y 42.3 % que seguirá igual.
En otras palabras, casi ocho de cada diez dominicanos no esperan una mejoría en el corto plazo.
La encuesta fue realizada del 8 al 11 de agosto de 2026, con una muestra nacional de 1,200 personas y un nivel de confianza de 95 %.
NOTICIA PAGADA, FABRICADA POR MEDIOS PAGADOS COMO ESTE. CUANTA DESFACHATEZ AHORA RESULTA QUE ES POPULAR EL LIBANES, SEGURAMENTE DIRÀN DESPUES QUE SERA PRESIDENTE DE NUEVO 🤣🤣🤣
COMIENZA LA ZAFRA $$$$$$$$$
Saúl Pimentel está tan comprometido con este gobierno, que en vez de anunciar que hay una encuesta (Y QUE CADA QUIEN REVISE LOS DATOS), lo que hace es publicar un titular dando por cierto esos porcentajes a favor de abinader, que son absolutamente falsos, y todo el mundo lo sabe
Están tirando un reguero de encuestas «carabelitas», de encuestadoras que nadie conoce, alabando a abinader…Todo indica que quieren imponer otra reelección
El Sr. presidente pudo haberlo hecho mejor, pero comparado con los DES-GRA-CIA-DOS desgobiernos del PLD (que solo supieron robar mucho) podemos decir, repetir (reiterar, como se usa ahora) que, es un gobernante, que nadie lo puede acusar directamente de complicidad (como era la costumbre, Leonel y el Manilo) que tenían sus TESTA****S (testaferros) favoritos, conocidos hasta por los japoneses de Constanza -ya no hay chinos en Bonao, pa’ponerlos d
Esos datos son falsos. Pero si Abinader se los quiere creer ese su problema. A lo sumo llega a un 32% entre los 768,000 cobra-sueldos del Estados, tarjetas Superate, Cariñito, Brisita, Bono Gas, Bono Luz, Bono Madre, las 119,000 pensiones al vapor de haraganes, periodistas, locutores y vividores. Con eso reune el 32%. Tomando en cuenta que no existe oposición y que las rabulas del FuPu y del PLD no sirven para nada
Y dónde es que realizan esas encuestas?
Me imagino que las instituciones gubernamentales.