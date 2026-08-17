MIDE dispone cambios en áreas estratégicas Fuerzas Armadas

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Santo Domingo.– El Ministerio de Defensa (MIDE) dispuso este lunes una serie de nuevas designaciones en dependencias estratégicas de las Fuerzas Armadas, como parte de un proceso orientado a fortalecer la estructura institucional y garantizar la continuidad de las funciones relacionadas con la seguridad fronteriza y aeroportuaria, inteligencia y formación ciudadana.

Las designaciones, con efectividad a partir del 17 de agosto de 2026, fueron dispuestas por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD.

Entre las principales figura la del mayor general Enrique Aguilera Trujillo, ERD, como director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), en sustitución del general de brigada José H. Rodríguez Coste, ERD.

Rodríguez Coste, a su vez, fue designado director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa (J-2), posición desde la cual tendrá bajo su responsabilidad una de las áreas esenciales para el análisis de información y el apoyo a la toma de decisiones estratégicas del alto mando militar.

En el ámbito de la seguridad aeroportuaria, el general de brigada piloto Manuel Abad García Lithgow, FARD, fue designado director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC).

Asimismo, el coronel (MA) Modesto Segura Vólquez, ERD, asumirá como subdirector general del CESAC, con lo que se refuerza la estructura de mando de ese organismo especializado.

Mientras, el general de brigada Francisco Dimas Ávalo Núñez, ERD, fue designado director del Servicio Militar Voluntario, en sustitución del general de brigada piloto Rafael Candelario Acosta Sena, FARD.

El Ministerio de Defensa informó que las nuevas designaciones tienen como propósito garantizar la continuidad del mando y fortalecer áreas consideradas fundamentales para el sistema de defensa y seguridad nacional, mediante la asignación de oficiales a funciones vinculadas con las prioridades estratégicas de las Fuerzas Armadas.

Con estas disposiciones, el MIDE reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la eficiencia operacional y la adecuada conducción de sus dependencias y cuerpos especializados, en consonancia con las políticas nacionales de defensa y seguridad.